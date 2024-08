1 Die Gymnastikgruppe des VdK findet großen Zulauf. Foto: VdK

Der VdK Mühlheim-Renfrizhausen feiert am Samstag sein 75. Jubiläum. Große offizielle Reden wird es nicht geben, dafür steht das Gesellige im Vordergrund.









Das hat, neben der Rechtsberatung in sozialen Fragen, in den vergangenen Jahren im Ortsverband an Bedeutung gewonnen. Ursprünglich war das anders: Bei der Gründung 1949 ging es hauptsächlich um Hilfestellungen und -leistungen für Kriegsversehrte und Witwen.