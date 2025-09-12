75 Jahre SSG Weil am Rhein: Sie haben die Weiler ins Wasser gebracht

Vor 75 Jahren wurde die Schwimmsportgemeinschaft Weil am Rhein ins Leben gerufen. Damals gab es noch nicht einmal ein Schwimmbad.
Treibende Kraft bei der Entstehung der Schwimmsportgemeinschaft war Hans-Joachim „Jochen“ Lindow, der sie dann auch insgesamt 40 Jahre, von 1953 bis 1993 als Vorsitzender führte. Der Verein wurde im Mai 1950 zunächst als Schwimmgemeinschaft Weil am Rhein unter dem Dach der großen Weiler Sportvereine ESV und TV Weil mit Günther Schöner (ESV) und Lindow (TV) als Leitern der jeweiligen Abteilungen ins Leben gerufen.