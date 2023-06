Mit einem flotten Zug durch eine multimediale Ahnengalerie ist Porsche in sein Jubiläumsjahr gestartet: Seit 75 Jahren stellt der Stuttgarter Autobauer Sportwagen her. Zwei Neu-Vorstellungen gab es am Zuffenhausener Museum obendrein.

75 Jahre Sportwagen – für Porsche war das Anlass zu einer Gala am Donnerstagabend. Der Porscheplatz am Stammsitz in Stuttgart-Zuffenhausen wurde nach 22 Uhr zur Show-Bühne, die Front des Museums zum Freilicht-Kino. Träume – dieses Wort zog sich durch den Abend wie durch den Rückblick auf Unternehmer, Ingenieure, Rennfahrer, die Marke und Firmengeschichte geprägt haben. Mehrfach betonte Porsche-Chef Oliver Blume, der mit dem gesamten Vorstand mitfeierte: „Wir sind durch Träume angetrieben“.

Laut auf der Straße, laut im Publikum

Im Mittelpunkt: die legendärsten Autos, von denen einige auf den Platz rollten. Richtig laut ging es auf der Straße und ebenso im Publikum her, als die erfolgreichsten Rennwagen vorfuhren – nicht zuletzt das weltmeisterliche 1000-PS-Hybrid-Langstreckenmodell 919.

Unter den etwa 800 Gästen: Mitglieder der Familien Porsche und Piech, die Schauspieler Richy Müller und Patrick Dempsey, Tennis-Queen Angelique Kerber, Ex-Fußball-Nationalspieler Oliver Bierhoff, Innenminister Thomas Strobl, und die Rennfahrer Hans-Joachim Stuck, Walter Röhrl, Mark Webber und Timo Bernhard.

Neuer Wagen, neues Wappen

Die Eröffnung der Sonderausstellung zum Jubiläum im Museum leitete den Abend ein. Wie Porsche in naher Zukunft zum Träumen einladen will, wurde zuvor bei der Enthüllung des Konzept-Supersportwagens Mission X sichtbar. Das rein elektrisch getriebene Auto soll technologisch neue Maßstäbe setzen – mit einem zum Jubiläum modernisierten und an diesem Abend ebenfalls präsentierten Porsche-Wappen auf dem Renn-Lenkrad.