75 Jahre Kolping Familie: Ein Fixpunkt im Gruoler Vereinsleben

Grund zur Freude dürfen die Mitglieder der örtlichen Kolpingsfamilie haben. An diesem Freitag, 8. Mai, feiern sie nämlich ein echtes Jubiläum.
Die Familie wird in diesen Tagen 75 Jahre alt. Streng genommen ist der eigentliche Geburtstag zwar schon ein paar Wochen vorbei – gegründet wurde Kolping Gruol ganz offiziell am 18. März 1951 – aber das schmälert die Vorfreude auf die Feier am heutigen Freitag, 10. Mai, in keiner Weise. Schließlich ist ein Alter von 75 Jahren ein wirklicher Anlass zum Jubeln, echte Jubiläen werden nämlich immer in 25er-Schritten gefeiert.