75 Jahre in Schwenningen: So feiert die Südwest-Messe ihr Jubiläum

75 Jahre Südwest-Messe: Vom 14. bis 22. Juni wird auf dem Messegelände in Schwenningen in 17 Hallen und auf dem großen Freigelände Jubiläum gefeiert. „Wir haben viele Sonderaktionen rund um das Jubiläum geplant“, verrät Standortleiter Tobias Ertl.

„Auf jeden Fall wird die Zahl 75 eine wichtige Rolle bei den Eintrittspreisen spielen – zum Beispiel, wenn es um das Geburtsjahr geht oder um das Alter. Lassen Sie sich überraschen“, sagt Tobias Ertl. Der offizielle Vorverkauf für die Südwest-Messe 2025 beginnt am 5. Mai.

Süddeutschlands große Regionalmesse mit rund 500 Ausstellern ist lebendiger Marktplatz für Innovationen und Treffpunkt der Region. Hier bekommt man Insider-Tipps vom Experten, kann ausprobieren und vergleichen.

Die Messe-Sonderschauen bieten faszinierende Einblicke, zum Beispiel in den Alltag von Blinden- und Sehbehinderten oder in die vielfältigen Aufgaben von Feuerwehren und Rettungsdiensten, informiert die Messe-Gesellschaft.

Was neu ist

Ganz neu mit dabei ist dieses Jahr die Interessen-Gemeinschaft Altertum mit Zeltlager: Hier kann die ganze Familie bei Stockbrot, Seilziehen und Bogenschießen in die Welt der Kelten und Germanen eintauchen. Aktuellste Technik nutzt dagegen die neue Sonderschau „The Virtual Family“: Bei der Virtual-Reality-Experience „Yullbe“ müssen Teilnehmende auf einer Spielfläche familienfreundliche Abenteuer bestehen. Oder man geht auf digitale Schnitzeljagd über das Messegelände.

Im Fürstenberg-Festzelt

Musikalische Unterhaltung der Extraklasse und herzhafte Schmankerl im Fürstenberg- Festzelt versprechen Festwirt Luca Locher und sein Team. Die Luca Locher Eventmanagement GmbH aus Emmingen-Liptingen (Kreis Tuttlingen)freut sich, erneut das beliebte Festzelt zu betreiben. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr setze das Unternehmen auch 2025 auf ein abwechslungsreiches Programm, teilt Locher mit.

Live-Musik gibt es täglich von Entertainer Alois Wiehl. Am 16. Juni darf man sich beim „Froh und Heiter“-Vormittag außerdem auf die „Schwenninger Neckarbuam“ freuen.

Drei Hits im Abendprogramm

Das Abendprogramm bietet gleich drei Veranstaltungs-Hits. Los geht’s am Eröffnungstag, am Samstag, 14. Juni, mit der Band „Partymaschine“, die aktuelle Partyhits und kultige Klassiker im Gepäck hat. „Ein Abend, an dem garantiert kein Fuß still bleibt“, so Locher. Am Mittwoch, 18. Juni, bringt das schwäbische Kultduo „Die Kächeles“ ihre unverwechselbare Mischung aus Alltagskomik und pointierter Situationskomik ins Festzelt. „Mit ihren schlagfertigen Dialogen und charmantem Witz sorgen die Kächeles für unvergessliche Lachmomente“, freut sich Luca Locher. Und am Samstag, 21. Juni, tritt die legendäre Spider Murphy Gang auf. „Mit Kult-Hits wie Skandal im Sperrbezirk und Schickeria begeistert die Band seit über 40 Jahren ihre Fans. Auch dieses Jahr sorgt ihr unverkennbarer Mix aus Rock, Pop und bayerischem Lebensgefühl für eine einmalige Atmosphäre“, macht der Veranstalter Lust auf das Konzert.

Neben den Abendveranstaltungen lädt Locher zum beliebten Frühschoppen ein. So spielt am 15. Juni der Musikverein Harmonie Niedereschach, am 19. Juni, das Seniorenblasorchester Schwarzwald Baar und am 22. Juni der Musikverein Weigheim, jeweils von 11.30 bis 14.30 Uhr.

Für das leibliche Wohl sorgt auch in diesem Jahr Luca Locher höchstpersönlich, teilt er weiter mit. „Neben einer Auswahl an klassischen Festzeltspezialitäten erwartet die Besucher Qualität und Geschmack auf höchstem Niveau“, schreibt er in der Pressemitteilung.

Tickets

Tagsüber ist der Eintritt ins Festzelt für Messebesucher gegen Eintrittsgebühr möglich. Bei den Abendveranstaltungen ist der Zugang zum Festzelt ohne Messeeintritt, jedoch mit separatem Ticket, möglich.

Die Tickets für das Konzert der Spider Murphy Gang sind ab sofort auf Eventim.de erhältlich sowie auf der offiziellen Website unter https://www.locherevent.de/fürstenberg-festzelt-vs. Eintrittskarten für den Partyabend und den Comedyabend gibt es nach Angaben von Locher exklusiv online unter https://www.locherevent.de/fürstenberg-festzelt-vs.

Weitere Infos unter www.suedwest-messe.de.