75 Jahre Fußball in Schömberg: Das ist am Festwochenende geboten

Anlässlich des 75. Jubiläums richtet die TG Schömberg von Freitag, 25. Juli, bis Sonntag, 27. Juli, das 62. Oberhohenberg-Pokalturnier aus. Aber auch außerhalb des Rasens wird einiges geboten sein. So ist am Freitag ab 20.30 Uhr „The SchloSchweKotSchmos“, eine Schömberger Ska-Punk-Band, zu hören. Am Samstagabend will der ebenfalls aus Schömberg stammende DJ Wayne ab 21 Uhr mit einem „All-Mixed-Up-Sound“ für Stimmung sorgen.

Ein Stehempfang am Sonntag läutet um 10 Uhr läutet den Festakt aus Anlass „75 Jahre Fußball in Schömberg“ ein. Ab 11 Uhr sind Grußworte zu hören, außerdem nimmt der Württembergische Fußballverband Ehrungen vor. Eine kleine Besetzung der Stadtkapelle Schömberg unterhält ab 12 Uhr mit Blasmusik.

Erste Mannschaft im Jahr 1950 gegründet

Die erste aktive Fußballmannschaft wurde im Jahr 1950 unter den Namen FC Schömberg gegründet. Schon zwei Jahre später stellten die Kicker den Antrag zur Aufnahme in die TG Schömberg 1884, die damals nur aus den Abteilungen Turnen und Handball bestand. 1953 folgte schließlich die Fusion mit der TG Schömberg.

Das runde Leder brachte dem Städtle immer wieder Ruhm und Anerkennung ein: So stieg die erste Mannschaft 1987 erstmalig in die Bezirksliga auf, der sie über neun Jahre angehörte. Von 1982 bis 1993 sicherte sich die TG Schömberg außerdem gleich acht Mal den Sieg bei den Oberhohenberg-Pokalturnieren. Den größten sportlichen Erfolg feierten die Schömberger im Jahr 2007, als sie es unter ihrem Trainer Ralf Volkwein in die Landesliga schafften. Gute Kontakte werden zum Sportverein Täbingen gepflegt – von 2001 bis 2018 nahm eine gemeinsame zweite Mannschaft am Spielbetrieb teil.

In der Kreisliga A etabliert

Im Jubiläumsjahr spielt die erste Mannschaft in der Kreisliga A des neuen Fußballbezirks Schwarzwald/Zollern. Nach dem Aufstieg unter den Brüdern Denis und Kevin Göktas im Jahr 2023 hat sie sich dort mittlerweile etabliert. Zur neuen Saison wurde Jan Dehner als Trainer verpflichtet.

Im Jugendbereich setzt die TG Schömberg seit mehr als zehn Jahren auf eine Spielgemeinschaft mit den Nachbarvereinen des Oberen Schlichemtals. Ziel ist es, Synergien zu nutzen und in jeder Klasse am Spielbetrieb teilzunehmen. Fußball-Abteilungsleiter Axel Riedlinger sind aber auch der Spaß und eine „gute Gemeinschaft“ wichtig. Nur so könne der Nachwuchs bei der Stange gehalten werden. Ein dreitägiges Zeltlager für die Jugendlichen sei deshalb fest im Vereinsjahr verankert.

Menschlich und sportlich weiterentwickeln

Die Fußballabteilung verfolge laut Riedlinger generell eine klare Vision: „Wir wollen optimale Rahmenbedingungen schaffen, damit sich Menschen in unserem Verein wohl fühlen und sich sowohl menschlich als auch sportlich weiterentwickeln können.“ Deshalb wurde vor drei Jahren das „Team Fußball“ ins Leben gerufen, wo Freunde und Gönner des Schömberger Fußballs die Möglichkeit haben, einen Teil zu einem gelingenden Vereinsleben beizutragen.

Es wurden in den vergangenen beiden Jahren die Umkleidekabinen und die Verkaufshütte renoviert. Aktuell wird die Gerätehütte im Stadion erweitert. Außerdem unterstützt das „Team Fußball“ den Verein bei Veranstaltungen.

Viele Auszeichnungen

Von Beginn an ist die Geschichte des Fußballs in Schömberg geprägt von Personen, die über mehrere Jahrzehnte hinweg ehrenamtlich aktiv sind. Davon zeugen auch die vielen Auszeichnungen. So haben zur Freude von Axel Riedlinger schon Bernd Niethammer und Wolfgang Peter im Jahr 2014 und Veronika Kugele erst im Januar die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg verliehen bekommen.