75 Jahre Engagement: Wie die Fachstelle Sucht Abhängigen im Kreis Lörrach hilft

Was 1951 als „Kreistrinkerfürsorgestelle“ begann, hat sich zu einer modernen Beratungs- und Behandlungsstelle entwickelt.

„Hat eine Suchtberatungsstelle versagt, wenn sie 75 Jahre alt wird?“ Die Leiterin der Einrichtung, Ilona Fritz-Schild, lacht herzlich bei dieser Frage, bevor sie entschieden verneint. Jedenfalls könne sie sich nicht erinnern, dass die Fachstelle Sucht Lörrach, wie sie heute heißt, irgendwann einmal nicht ausgelastet gewesen wäre. Das jahrzehntelange Engagement wird nun mit einer Jubiläumsfeier gewürdigt. Am Freitag, 19. Juni, sind Interessierte von 14 bis 18 Uhr zu einem Tag der offenen Tür eingeladen.

Die Leiterin der Einrichtung spricht in den höchsten Tönen von dem ersten Mitarbeiter Hans Herdeg, der die 1951 ins Leben gerufene „Kreistrinkerfürsorgestelle“ drei Jahrzehnte lang fast im Alleingang managte. Zwar wurde er von Anfang an von seiner Frau unterstützt, eine Sekretärin erhielt er jedoch erst im Jahr 1962, und der eigene Telefonanschluss ließ sogar ganze 20 Jahre – bis 1971 – auf sich warten.

Moderne Ansätze

Ilona Fritz-Schild lobt die auch aus heutiger Sicht noch modernen Ansätze ihres ersten Vorgängers im Amt. So habe er beispielsweise schon früh von Suchtkranken gesprochen, lange bevor der Alkoholismus 1968 als Suchterkrankung anerkannt wurde. Die Angehörigen hatte er dabei genauso im Blick wie die durch die Sucht verursachten volkswirtschaftlichen Kosten. Aktuell werden diese auf jährlich 57 Milliarden Euro geschätzt.

Herdeg war es wichtig, den Betroffenen bei der ersten Kontaktaufnahme mit einer Haltung aus Achtung und Würde zu begegnen. Ein Zitat aus seinem Jahresbericht 1962 hebt Fritz-Schild als besonders schön und treffend hervor: „Alkoholismus ist ein Symptom für das Leiden am Leben und zugleich ein Versuch der Bewältigung.“ Aus dieser Erkenntnis heraus wird der Suchtfachstelle die Arbeit wohl niemals ausgehen.

Herdeg wusste bereits, wie wichtig es für den Behandlungserfolg ist, dass ein Suchterkrankter freiwillig kommt. Er kannte die Bedeutung der Abstinenz sowie einer das Selbstvertrauen stärkenden Nachbetreuung. Zwar wirkt es aus heutiger Sicht ein wenig befremdlich, dass für ortsbekannte Trunkenbolde Wirtshausverbote ausgesprochen wurden und die Wirte bei Nichtbeachtung 50 Mark Strafe zahlen mussten. Doch alles in allem, so findet die Leiterin, wurden in diesen ersten 30 Jahren die ideellen und praktischen Fundamente für die heutige Arbeit gelegt.

Multiprofessionelles Team

Der Aufbau eines multiprofessionellen Teams mit heute insgesamt 5,25 Stellen im Landkreis begann 1979 mit der Einstellung einer Sozialarbeiterin. Im Jahr darauf folgten ein Psychologe und eine Ärztin, die stundenweise kam. In diese Zeit fiel auch der Umzug in die Tumringer Straße 229 gegenüber der Bonifatiuskirche, wo die Fachstelle Sucht noch immer zu finden ist.

Dort wurde im Erdgeschoss im Jahr 1981 als ein weiterer Meilenstein auch das Freizeit- und Kontaktzentrum gegründet - mit kreativen Angeboten und der Möglichkeit zum Austausch. Später kamen noch andere Aktivitäten hinzu, etwa der alkoholfreie Sommerball oder mehrtägige herausfordernde Alpentouren. Auch Herdeg kannte solche Konzepte der Selbsthilfe und sprach in diesem Zusammenhang von „zufriedener Abstinenz“.

Auf legale Süchte spezialisiert

Die Lörracher Fachstelle ist auf legale Süchte spezialisiert. Noch immer kommen gut drei Viertel der Hilfesuchenden mit Alkoholproblemen zur Beratung. An zweiter Stelle steht mit sieben Prozent die Spielsucht. In geringem Umfang hinzu gekommen sind in Folge der Legalisierung auch Probleme mit dem Cannabiskonsum. Dieser Personenkreis kann sich wahlweise auch weiterhin an die Drogenberatungsstelle des Arbeitskreises Rauschmittel wenden.

Eine eher untergeordnete Rolle spielen die Nikotinsucht sowie ein bedenklicher Medienkonsum. Die Hauptklientel der Fachstelle Sucht sind alkoholkranke, erwerbstätige Männer im mittleren Alter.

Ambulante Behandlungen darf die Fachstelle seit 1990 anbieten. Nicht selten fällt die Wahl auf eine Kombinationstherapie, bestehend aus einer stationären Phase mit anschließender ambulanter Weiterbehandlung. Danach kann die Vermittlung in eine Selbsthilfegruppe sinnvoll sein. Ziele sind der Erhalt der Abstinenz, gesundheitliche Fortschritte, die Sicherung von Arbeitsplatz und Wohnung sowie eine Stabilisierung der familiären Situation.

Auch Rückschläge

Dabei gebe es auch immer wieder mal Rückschläge, sagt Fritz-Schild. Betroffene sollten sich davon nicht entmutigen lassen, sollten sich vielmehr klarmachen, dass sie ja eigentlich schon einen Schritt weitergekommen sind. Ihre Arbeit mit Menschen bereitet ihr Freude. Sie empfindet sie als wertvoll und erfüllend.

Der Tag der offenen Tür findet am Freitag, 19. Juni, 14 bis 18 Uhr, in den Räumen der Beratungsstelle, Tumringer Straße 229, statt. Es gibt Führungen, Infos aus erster Hand von Betroffenen, ein Quiz, einen Blick in die Geschichte sowie eine Kunstaustellung. Dazu werden alkoholfreie Cocktails, Kaffee und Kuchen gereicht.