75 Jahre Engagement: Wie die Fachstelle Sucht Abhängigen im Kreis Lörrach hilft

Was 1951 als „Kreistrinkerfürsorgestelle“ begann, hat sich zu einer modernen Beratungs- und Behandlungsstelle entwickelt.
„Hat eine Suchtberatungsstelle versagt, wenn sie 75 Jahre alt wird?“ Die Leiterin der Einrichtung, Ilona Fritz-Schild, lacht herzlich bei dieser Frage, bevor sie entschieden verneint. Jedenfalls könne sie sich nicht erinnern, dass die Fachstelle Sucht Lörrach, wie sie heute heißt, irgendwann einmal nicht ausgelastet gewesen wäre. Das jahrzehntelange Engagement wird nun mit einer Jubiläumsfeier gewürdigt. Am Freitag, 19. Juni, sind Interessierte von 14 bis 18 Uhr zu einem Tag der offenen Tür eingeladen.