75 Jahre Berthold Technologies: Vom Labor zum Global Player aus Bad Wildbad

1 Der Enkel des Firmengründers, Anselm Berthold, sprach als Familiengesellschafter und betrachtete gedanklich Historie, Gegenwart und Zukunft von Berthold Technologies. Foto: Hans Schabert

Die Bad Wildbader Firma Berthold Technologies feierte mit Betriebsangehörigen, ehemaligen Mitarbeitern und Gästen bei einem großen Nachmittagsfest 75-jähriges Jubiläum. Zu den Gratulanten gehörten auch Klaus Mack und der Wildbader Bürgermeister Marco Gauger.









Link kopiert



Mit einem großen Fest feierte das Unternehmen Berthold Technologies sein 75-jähriges Jubiläum. Mit Töchtern in Europa, den USA, China oder Japan vertreten gilt Berthold in den Bereichen Life Sciences, Prozesskontrolle und Strahlenschutz als Technologie-Primus. Von heute 100 Millionen Euro Jahresumsatz kommen 80 Prozent aus dem Export. Geschäftsführer Thomas Bogner hieß im Zelt auf dem Firmengelände in Bad Wildbad zur nachmittäglichen Feier die meisten der 370 Mitarbeiter mit ihren Familien willkommen, dazu viele inzwischen zu Ruheständlern gewordene einstige Betriebsangehörige, Geschäftspartner und Gäste. Auch Angehörige der Gründerfamilie und der gesamte Beirat des weltweit mit elf Niederlassungen agierenden Unternehmens waren unter den Besuchern.