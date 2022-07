4 Beim SVE-Gewinnspiel versuchten Inge (links) und Horst Hellstern (rechts) das Granulat in der Box zu schätzen. Foto: Feinler

Der SV Eutingen feierte am Wochenende sein 75-jähriges Vereinsjubiläum. Intern begannen die Feierlichkeiten bereits am Freitagabend. Am Samstag und Sonntag war die Öffentlichkeit auf das Sportgelände "Am Talbach" in Eutingen eingeladen.















Link kopiert

Eutingen - Die SVE-Familie mit Sponsoren, Unterstützern und VIP-Gästen kam am Freitagabend im Jubiläumszelt zusammen. Die Deko passte zum 75. Geburtstag, denn bepflanzte, mit Silber besprühte Kickschuhe auf Rasen-Teppiche zierten die Tische.

Vereinsvorsitzender Dominik Rakoczy begrüßte die Gäste. Von den 75 Jahren, die der Sportverein am Wochenende feierte, begleitete Eutingens Bürgermeister Armin Jöchle 31 Jahre den SVE. Deshalb erinnere er sich noch gut an seine Anfangszeit, als es im SVE um die Sanierungsmaßnahmen der damaligen Umkleideräume und der sanitären Anlagen im früheren Sportheim ging. Aus dem Dorfverein ist ein Breitensportverein herausgewachsen, auf dessen Geschichte er im Schnelldurchlauf zurückblickte.

Sportanlage mit Sportheim wird 2018 eingeweiht

Nach der kürzlich errungenen Meisterschaft der B-Juniorinnen gratulierte er dem SVE nun auch zum Meisterstück, der 2018 eingeweihten Sportanlage mit Sportheim. Glückwünsche überbrachte er auch für den Zusammenhalt und die Integration von Neubürgern. Er beschrieb diese Vielfalt mit Fitnesskursen, Volleyball und immer wieder Feste und Angebote im Ort als geglückte Vereinsfamilie.

Seine Glückwünsche fasste der Schultes zusammen: "Machen Sie weiter so. Es lohnt sich nämlich – nicht nur für Sie, sondern auch für die Gesellschaft."

Zukunftsorientierten Verein mit vielen Mitgliedern

Unter viel Applaus übergab Armin Jöchle das Geschenk der Gemeinde an die Vereinsvorsitzenden Dominik Rakoczy, Dietmar Kurbjun und Sebastian Lazar. Als zukunftsorientierten Verein mit vielen Mitgliedern und einem gut aufgestellten Breitensport beschrieb Hermann Platz den SVE.

Der Vorstand der Vereinsgemeinschaft in Eutingen und des Tennisclubs Eutingen hob das Engagement aller früheren und auch der heutigen Mitglieder hervor. So bringe sich der SVE in die Sitzungen der Vereinsgemeinschaft und in die Fleckafasnet ein, womit gemeinsam viel geschaffen werden könne.

Als Beispiel nannte Hermann Platz das Vereinszelt. "Für die weitere Zeit des SVE wünschen wir euch viel Erfolg für den Sportbereich, aber weiterhin eine glückliche Hand bei den Entscheidungen im Interesse des Vereins, für die Zukunft", sagte Hermann Platz und übergab das Geschenk.

Sportverein belebt das Ortsgeschehen

Stellvertretend für die Sportvereine wie den FC Göttelfingen, TSV Weitingen und für die Sportfreunde Rohrdorf sprach Manfred Feldbinder. Der SfR-Vorsitzender brachte die Zuhörer gleich zu Beginn zum Lachen: "75 Jahre ist ein gutes Zeichen, deshalb muss ich die Rede halten, weil ich bin ein 75er-Jahrgang. Bei 75 kommt immer wieder was Gutes dabei raus."

Auf diejenigen eingehend, die sich mehr sportliche Erfolge wie Aufstiege für so manche SVE-Mannschaft wünschen, betonte der Fußball-Erfahrene, dass langfristige Erfolge gesehen werden sollten. Er bezog sich auf den Mehrwert für die Gemeinde und das Beleben des Ortsgeschehens.

Zumba-Kurse finden ab September wieder statt

Nach dem Auftakt am Freitag war am Samstag einiges geplant. Übungsleiterin Tina Cavalier traf auf Interessierte, die mehr zum Kurs "Rückenfit" wissen wollten. Dieser läuft aktuell noch und startet für alle Interessierten wieder nach den Sommerferien. Mittwochs ab 18.15 Uhr wird der Kurs Outdoor angeboten, solange das Wetter mitmacht und ansonsten in der Halle.

Bernd Weidenhammer führte in die Zumba-Kurse beim SV Eutingen ein, die ab 14. September für Neulinge und Zumba-Begeisterte wieder in der Eutinger Halle stattfinden. Die Anmeldungen sind über die SVE-Fitness-Homepage möglich.

Ein Ex-Spieler reist aus Rostock an

Zum Legendenspiel kamen am Samstagnachmittag rund 40 ehemalige und langjährige Spielerinnen und Spieler auf den Rasenplatz. Vorab konnten die zum Teil weit gereisten Sportbegeisterten, aber auch Eutinger Urgesteine trainieren. So manch ehemaliges Ausschussmitglied, langjähriger Stürmer und Verteidiger, aber auch einige Jugendtrainer waren in die rot-weißen und schwarzen Trikots geschlüpft. Ein Spieler war sogar extra fürs Jubiläum aus Rostock angereist.

Vor allem die ehemaligen Mitglieder der Frauenmannschaft freuten sich riesig, mal wieder gemeinsam im Trikot auf dem Sportplatz zu stehen.

Saandra Kurbjin verweist auf SVE-Haar-Aktion

Sandra Kurbjun verwies nochmals auf die SVE-Haar-Aktion, an der sie vor Kurzem teilgenommen hatte. Wer über 30 Zentimeter lange Haare trägt, kann sie abschneiden lassen und für krebskranke Patienten spenden. Aus den gespendeten Haaren wird eine Perücke hergestellt.

Trotz hoher Temperaturen hatten die "Legenden" mächtig Spaß, weshalb die DRK-Mitglieder nur kleine Verletzungen versorgen mussten. Gefeiert wurde das 75-jährige SVE-Bestehen am Abend in der Weinlaube und mit DJ Alwin und DJ Kevin. Lange hielten die Gäste noch an der Sportlerbar aus, auch wenn am Sonntag wieder einiges bevorstand.