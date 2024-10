75. Arbeitsjubiläum: Schrauben-Unternehmer Reinhold Würth tritt kürzer

1 Nach 75. Arbeitsjahren will der Schrauben-Unternehmer Reinhold Würth künftig kürzertreten. Foto: Uwe Anspach/dpa

Vor 75 Jahren hat Reinhold Würth seine Lehre in der Schraubenhandlung seines Vaters begonnen. Der Betrieb ist heute ein Milliarden-Konzern. Nun möchte er kürzertreten.









Künzelsau - Der als "Schraubenkönig" bekannte Unternehmer Reinhold Würth will beruflich kürzertreten. "Ich werde zum 1. Januar 2025 den Stiftungsaufsichtsratsvorsitz abgeben - an meinen Enkelsohn Benjamin", sagte Würth bei einem Festakt anlässlich seines 75. Arbeitsjubiläums in Künzelsau. Er werde künftig die Position eines Ehrenvorsitzenden einnehmen und wahrscheinlich aus dem Hintergrund auch einmal "mitmeckern". "Aber der Benjamin ist die Zukunft dieses Konzerns."