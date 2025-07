Nach einem Unfall mit unklarem Hergang in Horb sucht die Polizei nach Zeugen. Der 74-jährige Verursacher hatte nach einem Zusammenstoß am Freitag das Weite gesucht.

Nach einem Unfall am Freitag in Horb hat sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Dies berichtet die Polizei.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es am Freitag gegen 10.20 Uhr zum Zusammenstoß eines 74-jährigen Peugeot-Fahrers und einer 47-jährigen Hyundai-Fahrerin. An der Kreuzung Bahnhofplatz/Christophorusbrücken standen beide Autos offenbar nebeneinander in ihrer Fahrspur eingeordnet vor der dortigen Ampelanlage.

Lesen Sie auch

Als die Ampel grün zeigte, fuhren beide Autos los, wobei der 74-Jährige mutmaßlich zu weit nach rechts fuhr und den Peugeot links berührte. Im weiteren Verlauf entfernte sich der 74-Jährige aber, bevor der Sachverhalt durch die Polizei aufgenommen werden konnte.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07451/96-0 beim Polizeirevier Horb zu melden.