72 Wohnungen in Lahr geplant: Anwohner wehren sich gegen Neubauten

Dass auf dem früheren Areal von Lehmanns Bauernhof in Lahr 72 Wohnungen errichtet werden sollen, gefällt einigen Nachbarn nicht. Im Technischen Ausschuss meldeten sie sich zu Wort.
Gut eineinhalb Stunden war es eine unaufgeregte Sitzung mit sehr theorielastigen Themen. Doch als es dann um das Baugebiet in der Schwarzwaldstraße ging, wurde es plötzlich interessant: In den Zuschauerreihen hob eine Frau die Hand und fragte, ob sie etwas sagen dürfe. Tatsächlich ist es natürlich nicht erlaubt, dass sich Besucher in eine Debatte im Technischen Ausschuss einschalten.