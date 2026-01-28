72 neue Wohnungen in Lahr: Deshalb muss der Investor seine Planung nachbessern

In der Schwarzwaldstraße sind 72 Wohnungen geplant – doch die Firma BDP Immobilien muss nun nochmals an den Entwurf ran, will der Gemeinderat.

Bereits in der Sitzung des Technischen Ausschusses in der Vorwoche hatte es kritische Nachfragen zu dem Bauprojekt an der Ecke Schwarzwaldstraße/Martin-Luther-Straße gegeben, vor allem von Dorothee Granderath (wir berichteten). In der Gemeinderatssitzung am Montag erneuerte die Stadträtin der Grünen nun ihre Bedenken. Zwar habe der Investor – die Firma BDP Immobilien aus Freiburg – die Pläne überarbeitet, aber eben nicht genug.

Konkret störte sich Granderath an den beiden Häusern, die im hinteren Bereich des früheren Areals von Lehmanns Bauernhof vorgesehen sind: „Die sind nach wie vor zu massig und zu groß.“ Auch mit der geplanten Lage dieser beiden dreigeschossigen Immobilien nahe der Schutter war sie nicht einverstanden. Dort wären sie ein Störfaktor nicht nur für den Hochwasserschutz, sondern auch für das städtische Ansinnen, die Schutter als „blaues Band“ zu gestalten, an dem die Menschen entlang flanieren können, monierte Granderath.

Unterstützung erhielt sie von Roland Hirsch. Der Franktionschef der SPD betonte, dass man das Bauprojekt nicht verhindern, aber doch eine Reduzierung der Gebäudehöhe erreichen wolle. Auch im Sinne der direkten Nachbarn, deren Immobilien niedriger sind als die, die BDP Immobilien dort hinstellen wolle.

Jörg Uffelmann warnt davor, Investoren zu vergraulen

Die deutlichsten Widerworte gegen diese Positionen kamen von Jörg Uffelmann. Der Fraktionsvorsitzende der FDP redete den Ratskollegen ins Gewissen, erinnerte sie daran, dass der Investor seine Pläne bereits mehrfach modifiziert habe. Deshalb gehe es nun nicht an, das Verfahren ein weiteres Mal in die Länge zu ziehen. „Da brauchen wir uns dann nicht zu wundern, wenn niemand mehr in Lahr bauen will“, warnte Uffelmann. Außerdem erinnerte er daran, dass man in der Stadt Wohnraum benötige.

Letztlich setzte sich Granderath durch. CDU, SPD, Grüne und OB Markus Ibert waren mit insgesamt 16 Stimmen dafür, dem Investor nochmals Hausaufgaben aufzugeben. Dagegen gab es zwölf Stimmen von Freien Wählern, AfD (in deren Reihen drei Stühle leer blieben) und FDP, die den städtebaulichen Entwurf so billigen wollten, wie er vorlag – ohne Nachbesserungen.

Die Aufgabe, mit dem Investor in (Nach-)Verhandlungen zu treten, liegt nun bei Baubürgermeister Tilman Petters. Konkret soll er dem Freiburger Bauunternehmen vermitteln, dass die Höhe der beiden rückwärtigen Gebäude um zehn Prozent reduziert werden soll. Außerdem sollen die beiden Immobilien von der Schutter weiter weggerückt werden, von einem Mindestabstand von zehn Metern war die Rede. Modifikationen seien auch bei der Zufahrt zur geplanten Tiefgarage erforderlich, war eine Ratsmehrheit am Montagabend überzeugt.

In der Sitzung ging es nicht darum, die Baureife festzustellen, soweit ist man noch lange nicht. Lediglich die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde beschlossen – und dem Investor wurden eben Nachbesserungen an seiner Planung aufgetragen. Die Befürworter dieser Position argumentierten, dass sich das Verfahren dadurch sogar beschleunigen, die spätere Genehmigung im Gemeinderat schneller erreichen lasse, da das Freiburger Unternehmen nun eben Bescheid darüber wisse, was von ihm erwartet wird.

Auf dem Areal sind, wie mehrfach berichtet, 72 Wohnungen in insgesamt fünf Gebäuden geplant, außerdem 90 Parkplätze. Im vorderen Bereich des geplanten Baugebiets, zur Schwarzwaldstraße hin, sollen drei größere Immobilien so angeordnet werden, dass zwischen ihnen ein Hof entsteht. Daran hatten die Ratskollegen nichts auszusetzen. Die Diskussion am Montag drehte sich vielmehr um die beiden Gebäude, die weiter hinten errichtet werden sollen. Die dort geplanten Eigentumswohnungen dürften die attraktivsten in dem Baugebiet sein – weil es zur Schutter hin ein schönes und ruhiges Stück Natur gibt.

Das sagte OB Markus Ibert

Aus der Debatte im Gemeinderat hielt Markus Ibert als Sitzungsleiter sich natürlich heraus, stimmte dann aber mit dafür, dem Investor Nachbesserungen an seiner Planung aufzutragen. Beim Pressegespräch am Dienstagmorgen im Nachgang der Ratssitzung nahm der OB dann Stellung dazu. Er erwarte nicht, dass das Verfahren durch diesen Beschluss gebremst wird, „wir verlieren dadurch keine Zeit“, ist er überzeugt.