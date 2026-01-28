72 neue Wohnungen in Lahr: Deshalb muss der Investor seine Planung nachbessern

In der Schwarzwaldstraße sind 72 Wohnungen geplant – doch die Firma BDP Immobilien muss nun nochmals an den Entwurf ran, will der Gemeinderat.
Bereits in der Sitzung des Technischen Ausschusses in der Vorwoche hatte es kritische Nachfragen zu dem Bauprojekt an der Ecke Schwarzwaldstraße/Martin-Luther-Straße gegeben, vor allem von Dorothee Granderath (wir berichteten). In der Gemeinderatssitzung am Montag erneuerte die Stadträtin der Grünen nun ihre Bedenken. Zwar habe der Investor – die Firma BDP Immobilien aus Freiburg – die Pläne überarbeitet, aber eben nicht genug.