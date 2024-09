72 Kinder machen mit: Bei den Junginger Ferienspielen fliegt die Farbe

Mit fast hundert Kindern und Betreuern sind am Montag die Junginger Ferienspiele gestartet. Geboten werden unter dem Motto „Jobmania“ spielerische Einblicke in verschiedene Berufe: So können sich die Kids etwa Nachwuchskünstler austoben.

Obwohl das Freibad eigentlich schon seit Sonntag geschlossen ist, geht es vor dem Schwimmbecken zur Sache: Spätestens als Bürgermeister Oliver Simmendinger zusammen mit den dutzenden versammelten Kindern lautstark den „Schlachtruf“ „Ferien-Spiele, Ferien-Spiele, Ferien-Spiele“ anstimmt, ist klar, dass auf dem Gelände keine nachsaisonale Stille herrschen wird. Schließlich bekommen insgesamt 72 Kinder aus der Vor- und Grundschule bis Freitagmittag ein Ferienprogramm geboten, dass unter dem Motto „Jobmania – in den Fußstapfen der Großen“ den Teilnehmern aus Jungingen, Schlatt und Beuren spielerisch verschiedene Berufe näherbringt. Mehrere Farbeimer und eine an einem Baum lehnende Leinwand lassen keinen Zweifel, welche Jobgruppe zum Ferienspiel-Auftakt am Montag im Fokus steht: Von Kopf bis Fuß in Plastik-Schutzanzüge gekleidet, schnappen sich die Schüler Stöcke und Spritzen, tunken diese in die Eimer und produzieren Farbspritzer, die größtenteils auf dem Bild statt auf der Kleidung landen.

Großer Ansturm auf die Anmeldungen

An anderen Stationen werden derweil Blumentöpfe bemalt oder aus Bechern und Seilen Kugelfang-Spielzeuge gebaut.

Lesen Sie auch

Während die Kinder insbesondere am Farbspritzen sichtlich ihre Freude haben oder sich auf dem Spielplatz austoben, weist das Betreuer-Team aus zwei Hauptamtlichen, einer Ergänzungskraft und 19 „Teamern“ die Kinder in die Spiele ein und passt auf, dass dabei nichts schief geht.

Myriam Ramalho, Referatsleitung für den Zollernalbkreis beim katholischen Kinderheim Haus Nazareth, erklärt kurz vor Programmstart, dass die Teamer vierzehn- und fünfzehnjährige Freiwillige aus der Umgebung seien, die bei dem gemeinsam mit der Gemeinde Jungingen organisierten Ferienprogramm mithelfen. Für dieses Engagement zeigt sich Bürgermeister Simmendinger – der passend zur Veranstaltung eine Simpsons-Krawatte trägt – bei der Eröffnung entsprechend dankbar: „Ich bin euch echt super dankbar – schön dass ihr dabei seit und haltet gut durch.“ Im Gespräch mit der Redaktion verrät er, dass es für die Teamer am Ende von „Jobmania“ eine kleine finanzielle Entlohnung gibt: „Ein Obolus muss schon sein“. Der Bürgermeister freut sich, dass so viele Kinder beim Ferienprogramm mitmachen: „Die vielen Anmeldungen zeigen, dass der Bedarf da ist und es wird auch super aufgenommen.“ Am Ende war der Andrang so groß, dass man „irgendwann den Deckel draufmachen“ musste – deswegen seien in diesem Jahr keine Fünftklässler dabei.

Echte Feuerwehrleute kommen am Dienstag vorbei

Trotz der grauen Wolken am Himmel ist Simmendinger optimistisch, dass die traditionell in der letzten Sommerferienwoche stattfindenden Spiele gut ablaufen werden: „Wir sind guter Dinge.“ Das Programm ist bereits durchgeplant: Laut der Hauptverantwortlichen Tamara Cutali geht es am Dienstag thematisch mit Feuerwehr, Polizei und Rotem Kreuz weiter: Es werden sogar einige echte Feuerwehrleute mit einem Wagen vorbeikommen, während es an einer anderen Station etwa Spritzpistolen zum Selberbauen und ein Räuber und Gendarm-Spiel gibt. Den Abschluss bildet dann am Donnerstagabend eine Übernachtung in der Turnhalle, wo das Ferienprogramm dann am Freitag ausklingen wird. Und auch möglicher Regen ist laut Cutali kein Problem: Man habe die Turnhalle als Ersatzstandort in der Hinterhand.

Einschulungsfeier

Unterrichtsbeginn:

Der Unterricht an der Grundschule Jungingen beginnt nach den Sommerferien für alle Schüler der Klassen zwei bis vier am Montag, 9. September, um 8.20 Uhr. Der Unterricht endet um 11.45 Uhr. Für die angemeldeten Kinder der Verlässlichen Grundschule findet vor Unterrichtsbeginn ab 7.30 Uhr sowie nach Unterrichtsende bis 13.00 Uhr Betreuung statt.

Klasse eins:

Für die Eltern der neuen Klasse eins findet am Dienstag, 10. September, um 19.30 Uhr ein Informationsabend statt. Die Einschulungsfeier für die neue Klasse eins findet am Freitag, 13. September, statt und beginnt um 14 Uhr mit einem ökumenischen Schulgottesdienst in der Pfarrkirche St. Silvester. Gegen 14.45 Uhr erfolgen Begrüßung und Aufnahme der Schulneulinge in der Festhalle. Die Einschulungsfeier wird von den Schülerinnen und Schülern der Klassen zwei bis vier mit verschiedenen Beiträgen gestaltet.