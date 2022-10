Betrunkener Autofahrer fällt mit knapp 2,8 Promille in Rottweil auf

Laut Polizei hatte der Mann beim Alkoholtest einen Wert von 2,8 Promille. (Symbolfoto)

Zeugen haben am Sonntag einen offensichtlich betrunkenen Autofahrer gemeldet. Der wurde mit 2,8 Promille erwischt.















Rottweil - In Schlangenlinien war der 72-Jährige auf der Bundesstraße 27 in Richtung B 462 unterwegs. Gegen 20 Uhr wurden die Beamten informiert und kontrollierten den Opel-Fahrer in Zimmern.

Es bestätigte sich der Verdacht des Zeugen: Der Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss. Laut Polizei hatte der Mann beim Alkoholtest einen Wert von 2,8 Promille.

Dem Autofahrer wurde anschließend von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Der 72-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen. Den Führerschein haben die Beamten direkt behalten.