1 Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. (Symbolfoto) Foto: Marc Eich

70.000 Euro Sachschaden und zwei schwer verletzte Personen sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagabend auf der Landesstraße 357 bei Wildberg.









Laut Polizeiangeben fuhr eine 72-Jährige in einem VW gegen 18 auf der Landesstraße 357 von Gültlingen kommend in Fahrtrichtung Deckenpfronn. Aus noch unbekannter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und stieß zunächst mit einem entgegenkommenden Subaru an dessen linker Fahrzeugseite zusammen.