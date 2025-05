Harley-Fahrer bei Unfall in Sulz am Neckar verletzt

1 Der Fahrer wurde nach dem Unfall vor Ort versorgt. (Symbolfoto) Foto: Rehder

In Sulz am Neckar ist am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Unfall leicht verletzt worden. Ein Autofahrer hatte ihn beim Abbiegen übersehen.









Am Mittwochnachmittag ereignete sich an der Einmündung Rottweiler Straße/Neckarwiesen in Sulz a. N.ckar ein Unfall.