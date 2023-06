So haben die Fans das Saisonfinale beim SC Lahr erlebt

1 Rund 700 Zuschauer haben am Sonntagnachmittag den Weg ins Stadion an der Dammenmühle gefunden. Foto: Künstle

Der Verbandsligist SC Lahr hat den Einzug in die Relegation geschafft und darf weiter von der Oberliga träumen. Im Stadion wurde das gefeiert – mit Freibier und Currywurst vom Eventhaus Vetter.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











So voll war es im Stadion an der Dammenmühle schon lange nicht mehr. Schon vor Spielbeginn war die Tribüne gut gefüllt, immer wieder sah man Fans, die sich telefonisch nach dem Sitzplatz ihrer Begleiter erkundigten. „Perfektes Wetter, perfekter Fußball“, kommentierte der Lahrer Oberbürgermeister Markus Ibert zu Beginn der zweiten Halbzeit das gut besuchte Fußballspiel zwischen dem SC Lahr und Pfullendorf. Die Partie gewannen die Lahrer am Ende knapp mit 3:2.