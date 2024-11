700 Jahre Felldorf: Sogar Verwandte aus Amerika helfen bei der Heuernte

1 Bärbel Haussmann (Bild) hat zusammen mit Johanna Volk die Ausstellung im Bürgerhaus organisiert. Foto: Steinmetz

Vor 700 Jahren wurde Felldorf erstmals urkundlich erwähnt. Das Dorfjubiläum ist am Sonntagnachmittag gefeiert worden. Im Bürgerhaus gab es eine Ausstellung und Vorträge, die auf großes Interesse stießen.









Einen Einblick in das bäuerliche Leben bot die Ausstellung von Johanna Volk und Bärbel Haussmann. Sie hatten verschiedene Themenbereiche mit historischen Gegenständen, zum Teil aus eigenen Beständen, gestaltet. Eine große Rolle spielte die Kirche im Dorf. Heiligenbilder, Devotionalien, Kreuze oder Kerzen zeugten von der Frömmigkeit der Dorfbewohner. Ein weiteres Thema war der Landwirtschaft und dem Handwerk gewidmet. Die Ausstellung veranschaulichte auch, wie in einem Felldorfer Bauernhaus gewohnt wurde, wie man kochte und große Wäsche machte. Die Besucher durften sogar einen Blick in die Schlafkammer werfen.