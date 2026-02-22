700-Jahr-Feier in Schuttern: So möchte der Historischer Verein das große Jubiläum 2027 angehen

Die Mitgliederversammlung des Historischen Vereins Schuttern blickte auf das vergangene Jahr zurück. Die 700-Jahr-Feier warf ebenso ihre Schatten voraus.

Obwohl das Jahr 2026 noch sehr jung und das nächste Jahr noch viele Monate entfernt ist, stehen die Zeichen im Historischen Verein Schuttern vollkommen für das Jahr 2027. Schuttern wird dann 700 Jahre Stadtrecht Schuttern feiern. Zu diesem Ereignis sind viele Veranstaltungen für die Bevölkerung geplant. In Vorbereitung sind Fachvorträge und ein komplettes Festwochenende mit Mittelaltermarkt.

Zudem will der Historische Verein erforschen, wo es eine Burg von Schuttern gegeben habe. Gebührend soll die Erinnerung an das Jahr 1327 gefeiert werden, als Schuttern das Stadtrecht erhalten hat. Wissenschaftlichen Arbeiten sollen die Zeit untermalen. „Bislang wurde wenig über die Stadtwerdung von Schuttern niedergeschrieben“, teilt Manuel Hugelmann, zweiter Vorsitzender des Historischen Vereins Schuttern, mit. Viele Kräfte werden für dieses Ereignis in einem Planungsausschuss bestehend aus Vertretern des Historischen Vereins, der Ortsverwaltung und den örtlichen Vereinen gebündelt.

Die Erinnerung an das Jahr 1327 soll gefeiert werden

Leer ausgehen soll die Bevölkerung in 2026 mit Aktivitäten rund um den Historischen Verein nicht. Es sollen nämlich einige wichtige Veranstaltungen beibehalten werden. Beteiligen wird sich der Verein mit fünf Klosterführungen an den Terminen „Donnerstags in der Ortenau“ – eine Veranstaltung, die sich seit vielen Jahren wiederholt. Erfolgreich war die Teilnahme am Tag des offenen Denkmals im Jahr 2025.

Sonderführungen sind auch im September 2026 geplant. Zum Tag des offenen Denkmals wird nicht nur das Museum geöffnet. Sonderführungen gibt es zu bestimmten Zeiten in die Ausgrabungen und ins Lapidarium im Klostergarten, wo sich die historischen Sandsteinfiguren der Klosterkirche befinden.

Im vergangenen Jahr wurden zudem im Museum Erläuterungstexte aus Papier an den einzelnen Objekten mit entsprechenden Tafeln ersetzt, erläutert Emanuel Engel, erster Vorsitzender in seinem Jahresbericht. QR-Codes begleiten über den Audioguide durch das Museum. Mit Begeisterung nahmen im vergangenen Jahr Kinder an einer altersgerechten Führung durch die ehemalige Klosteranlage mit Fabian Pagel teil.

Sonderführungen sind für September 2026 geplant

Auch in diesem Jahr wird sich der Historische Verein Schuttern am Ferienprogramm der Gemeinde Friesenheim beteiligen. Aktuell befindet sich der Oberschopfheimer Münzschatz, der normalerweise im Klostermuseum ausgestellt wird, in einer Sonderausstellung über Münzfunde am Oberrhein in Basel.

Eine Spende von 20 000 Euro finanzierte das Modell

Am 18. April dieses Jahres wird der Historische Verein in Kooperation mit den weiteren Historischen Vereinen in Friesenheim eine Exkursion zur Ausstellung nach Basel organisieren.

Dankbar ist der Vorstand und mit ihm Ortsvorsteher Jürgen Silberer über die Installation des lang ersehnten Klostermodells der barocken Klosteranlage aus Bronze vor der Kirche. „Seit dessen Übergabe lockt das Klostermodell viele interessierte Menschen und ist eine gelungene Aufwertung für den Ort Schuttern“, erklärt Emanuel Engel.

Realisiert werden konnte dies nur, weil Ralf Heitzelmann von der Firma Albea den kompletten Guss mit seiner Spende in Höhe von knapp 20 000 Euro ermöglichte. Ortsvorsteher Jürgen Silberer, der sich selbst am Mauern des Sockels beteiligt hatte, lobte die Leistung des Vorstands und seiner Mitglieder. „Überhaupt freue ich mich über ein so aktives Vereinsleben,“ betont Silberer.

Der Jahresbeitrag steigt ab 2027 auf 15 Euro

Noch in diesem Jahr soll das Wegkreuz mit Bildstöckchen am Alten Sportplatz saniert werden. Wieder aufgefrischt werden soll das Ehrenmal für die Gefallenen im Ersten Weltkriegs auf dem Friedhof von Schuttern. Fördermittelzusagen in Höhe von 5000 Euro zur Sanierung von Kleindenkmalen lägen vor.

In der Mitgliederversammlung schlug Emanuel Engel vor den Mitgliedsbeitrag von zehn auf 13 Euro zu erhöhen. Diese Anpassung erschien allen Mitgliedern als zu wenig und so wurde mit absoluter Einigkeit der Jahresbeitrag ab 2027 auf 15 Euro erhöht.

Über den Verein

Der Historische Verein Schuttern zählt 155 aktive Mitglieder und 17 Ehrenmitglieder. Er verwaltet das Klostermuseum, welches nach Absprache besucht werden kann. Der Eintritt ist frei. Zudem bietet er auch Kirchenführungen verbunden mit der Besichtigung der Ausgrabungen an.