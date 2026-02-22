700-Jahr-Feier in Schuttern: So möchte der Historischer Verein das große Jubiläum 2027 angehen

Die Mitgliederversammlung des Historischen Vereins Schuttern blickte auf das vergangene Jahr zurück. Die 700-Jahr-Feier warf ebenso ihre Schatten voraus.
Obwohl das Jahr 2026 noch sehr jung und das nächste Jahr noch viele Monate entfernt ist, stehen die Zeichen im Historischen Verein Schuttern vollkommen für das Jahr 2027. Schuttern wird dann 700 Jahre Stadtrecht Schuttern feiern. Zu diesem Ereignis sind viele Veranstaltungen für die Bevölkerung geplant. In Vorbereitung sind Fachvorträge und ein komplettes Festwochenende mit Mittelaltermarkt.