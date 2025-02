700 Interessierte bei der ersten Runde: So laufen die Bewerbertage im Europa-Park ab

Den passenden Job finden und den Arbeitsvertrag direkt unterschreiben – das ermöglichten die Bewerbertage im Europa-Park vom 12. bis 14. Februar. Mehr als 700 Interessierte nutzten die Gelegenheit, das Familienunternehmen in persönlichen Gesprächen kennenzulernen, erklärt der Europa-Park. Unter dem Motto „Mache einen Job zu Deinem Job“ führten die Bewerber im Hotel „El Andaluz“ Kennenlerngespräche.

252 Bewerber konnten direkt vor Ort einen Arbeitsvertrag unterschreiben und mit nach Hause nehmen. Viele weitere Kandidaten bleiben weiterhin im Rennen um eine Stelle.

Zu weiteren Bewerbertagen lädt der Freizeitpark am 25. Februar und 11. März in die Wasserwelt Rulantica ein. Gesucht werden neue Talente für alle Bereiche: Ob in den Küchen, Shops, an den Attraktionen oder in den Europa-Park Hotels an der Rezeption und im Housekeeping. Die Möglichkeiten seien vielfältig und versprächen verschiedene Aufgaben in einem interessanten Arbeitsumfeld, kündigt der Europa-Park in einer Pressemitteilung mit.

Teilnahme auch ohne Anmeldung möglich

Eine Anmeldung im Voraus wird empfohlen und ist per E-Mail an jobs@europapark.de oder unter Telefon 07822 / 77 15 444 möglich. Die Bewerber erhalten im Anschluss einen Vorstellungstermin im Rahmen der Bewerbertage. Spontane Besucher sind ebenfalls willkommen und können ohne vorherige Anmeldung vorbeikommen.

Das Jahr 2025 wird dabei nicht nur für die Gäste, sondern auch für die Mitarbeitenden ein besonderes Jahr: Der Europa-Park feiert sein 50-jähriges Bestehen mit vielen Aktionen, Events und einer neuen Familienattraktion, so die Mitteilung.