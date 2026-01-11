700 Gäste in Rottweil: Bürgerempfang – zwei Premieren und ein Herzschrittmacher

In Rottweil bewegt sich viel: Der OB hat mittlerweile „immer einen Spaten im Kofferraum“ – und sorgt beim Bürgerempfang auch selbst für eine Premiere. Wir waren dabei.
Es wuselt in der Stadthalle an diesem Sonntagabend, bekannte und weniger bekannte Köpfe füllen nach und nach die Stuhlreihen, die Stadtkapelle macht sich für eine besondere Premiere bereit – und der Oberbürgermeister sorgt am Eingang beim fleißigen Händeschütteln gleich selbst für eine. Erstmals begrüßt Christian Ruf die Gäste mit Partnerin Diana Agozzino an seiner Seite.