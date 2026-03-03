700 Euro Schaden: Unbekannter beschädigt Fahrzeug in Hornberg und flieht
  Foto: Büttner/dpa

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem geparkten VW und einem anderen Fahrzeug kam es am Sonntag auf dem Wanderparkplatz Fohrenbühl. Die Polizei sucht den Verursacher.

Zu einem Unfall mit Fahrerflucht kam es am Sonntagnachmittag auf dem Wanderparkplatz Fohrenbühl. Laut Mitteilung der Polizei soll dort ein bisher Unbekannter mit einem geparkten VW T-Cross und hinterließ im Bereich des Froststoßfängers einen Schaden in Höhe von etwa 700 Euro. Der geparkte VW hatte eine österreichische Zulassung und war zwischen 14.30 und 19.15 Uhr geparkt, in diesem Zeitraum muss der Zusammenstoß passiert sein.

 

Fahrzeug hatte mutmaßlich eine Anhängerkupplung

Die Beschädigungen deuten darauf hin, dass die Kollision von einem Fahrzeug mit Anhängerkupplung verursacht wurde. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, sollen sich unter der Rufnummer 07832/97 59 20 melden.

 