700 Euro Schaden: Unbekannter beschädigt Fahrzeug in Hornberg und flieht

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem geparkten VW und einem anderen Fahrzeug kam es am Sonntag auf dem Wanderparkplatz Fohrenbühl. Die Polizei sucht den Verursacher.







Zu einem Unfall mit Fahrerflucht kam es am Sonntagnachmittag auf dem Wanderparkplatz Fohrenbühl. Laut Mitteilung der Polizei soll dort ein bisher Unbekannter mit einem geparkten VW T-Cross und hinterließ im Bereich des Froststoßfängers einen Schaden in Höhe von etwa 700 Euro. Der geparkte VW hatte eine österreichische Zulassung und war zwischen 14.30 und 19.15 Uhr geparkt, in diesem Zeitraum muss der Zusammenstoß passiert sein.