Gleich zwei erfreuliche Mitteilungen hatte Glattens Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung parat.

Zum einen gab es zum Abschluss der Umgestaltung der Ortsmitte von Neuneck im Zuge des Landessanierungsprogramms eine Plakette vom zuständigen Ministerium, zum anderen klappt es nach vielen Jahren des Wartens und Hoffens auch in Böffingen: Das Land hat im Zuge der Städtebauförderung einen Zuschuss über 700 000 Euro bewilligt.

„Ich freue mich riesig“, sagte Pfeifer und strahlte: „Von 2003 bis 2014 wurde in Glatten saniert, von 2014 bis 2024 war die Landessanierung in Neuneck, und jetzt geht es mit dem Landessanierungsprogramm in Böffingen weiter. Ich denke, da können wir sehr stolz sein.“

Lob für Dorfsanierung in Neuneck

Die Plakette, die er zum Abschluss des Landessanierungsprogramms in Neuneck bekommen hatte, überreichte Pfeifer an Neunecks Ortsvorsteher Marco Schillinger. „Wir wurden außerordentlich gelobt für die Dorfsanierung in Neuneck“, so der Bürgermeister. Diese sei als nachahmenswert und vorbildlich bezeichnet worden.

„Eine sehr gute Nachricht“, freute sich Böffingens Ortsvorsteher Andreas Pfau darüber, dass es nun in seinem Ort weitergeht. Zwischendurch habe er nach jahrelangen Antragstellungen fast schon den Glauben an eine Aufnahme Böffingens aufgegeben, gab er zu. „Jetzt freue ich mich umso mehr.“ Er dankte dem Rathaus-Team für die jahrelangen Bemühungen.

Nun brauche man einen Sanierungsträger, sagte Pfeifer zum weiteren Vorgehen. Er hoffe, dass man mit drei Angeboten klarkomme. Auch müssten die vorbereitenden Untersuchungen aus dem Jahr 2011 aktualisiert werden.