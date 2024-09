Laut mündlicher Überlieferung älterer Schützen und Mitglieder, begann bereits im Jahr 1921 der erste Schießbetrieb bei der “Zigeunertanne” an der Schietinger Straße in Talheim. Das Gründungsjahr des Kleinkaliber-Schützenvereins war demnach das Jahr 1923.

Viele der Schützen mussten während den Kriegsjahren 1939 bis 1945 ihren Dienst an der Front leisten. Dieser forderte schmerzliche Opfer, auch von den Vereinsmitgliedern. Mit Kriegsende wurden alle Schützenvereine seitens der Besatzungsmacht verboten. Damit waren auch fast alle Unterlagen zur frühen Vereinshistorie verloren.

Doch in der damals eigenständigen Gemeinde Talheim erwachte wieder Interesse am Schießsport und einem Schützenverein. Am 27. Mai 1954 fand die Wiedergründungsversammlung statt: 19 Versammlungsteilnehmer anerkannten durch ihre Unterschrift die neue Vereinssatzung und gründeten den heutigen Schützenverein Wilhelm Tell e.V. Talheim.

1959 wurde die KK-Mannschaft aus „Untertalheim“ sogar Kreismeister. Das Kleinkaliberschießen musste dann aufgrund neuer sicherheitstechnischer Vorschriften 1972 eingestellt werden und in den folgenden Jahren hatten die Schützen des Vereins nur noch die Möglichkeit, den Schießsport mit Luftpistole und Luftgewehr im ehemaligen Gebäude des Omnibusbetriebs Oswald Müller auszuüben. Dieses Gebäude teilte man sich mit dem Musikverein und der Narrenzunft.

1987 begann der Schützenverein mit dem Neubau des heutigen Schützenhauses am Hummelberg mit sehr umfangreicher Eigenleistung und der Unterstützung lokaler Unternehmer. 1993 konnte das neue Schützenhaus eingeweiht werden.

Entgegen der Entwicklung mancher Vereine konnte die Mitgliederzahl immer gehalten und seit der Erweiterung sportlichen Schießdisziplinen sogar auf mittlerweile mehr als 170 Mitglieder aufgebaut werden.

Den Erfolg der schießsportlichen Entwicklung kann der Verein in den vergangenen Jahren auch durch gute Platzierungen bei Landes- und sogar Deutschen Meisterschaften belegen. Die Pandemieeinschränkungen haben damit dem Verein - rückblickend gesehen – keine bleibenden Auswirkungen gebracht.

Diese 70 Jahre möchte der Schützenverein am Wochenende mit seinen Gästen feiern und bietet in diesem Rahmen mit dem Start. Am Samstag ist ein ganztägiges Jedermannschießen von 10 bis 20 Uhr mit einem 2er-Teamschießen, Bogenschießen und Leckereien vom Foodtruck. Am Sonntag ist von 9 bis 13 Uhr ein Jedermannschießen mit historischen Langwaffen und ein Schnupperschießen auf der 25-Meter-Bahn. Für die Kinder gibt es sonntags ganztägig eine Spielstraße mit Kinderschminken, Bogenschießen, Wurffiguren, Schießkino und Blasrohrschießen. Der Schützenverein bekocht seine Gäste den ganzen Sonntag selbst, ab 14 Uhr wird der Musikverein Fortuna Talheim zu Kaffee und Kuchen spielen.