70 Jahre Wetterbeobachtung in Wolfach: Viele Zuhörer beim Vortrag von Franz Schmalz

Über das Wetter aus 70 Jahren berichtete Hobby-Meteorologe Franz Schmalz am Dienstag auf Einladung der Kolpingsfamilie und des Katholischen Bildungswerks Wolfach/Oberwolfach. Das Interesse war gewaltig: Mehr als 100 Besucher kamen ins Gemeindehaus St. Laurentius. Anlass für den Vortrag war das 70. Jubiläum der Klimamessung in Wolfach, davon die vergangenen 25 Jahre durch Franz Schmalz. Für Wolfach sei der Anstoß für die Wettermessung die Beantragung des Prädikats als Luftkurort gewesen, wozu genaue Daten vorgelegt werden mussten.

Angestrebtes Prädikat als Luftkurort gab den Anstoß

Als 1990 das Regierungspräsidium für die weitere Prädikatisierung als Luftkurort detaillierte Daten verlangte, wurde die Wetterstation im Schmelzegrün zur Klimahauptstation des Deutschen Wetterdienstes erweitert und entsprechend ausgestattet.

Lesen Sie auch

Wetterextreme gab es in den sieben Jahrzehnten etliche zu verzeichnen. „Wir haben zehn sehr warme Jahre hinter uns“, stellte Schmalz fest. Zuvor sei eine klimatische Erwärmung nicht in dieser Deutlichkeit festzustellen gewesen. Inzwischen würden Sommertage mit mehr als 25 Grad Celsius immer früher auftreten.

Grund: Die warmen Süd- und Südwest-Strömungen hätten zugenommen. „Nicht das CO₂ allein macht die Probleme“, versicherte Schmalz. Die globale Erwärmung indes, da sei sich die Wissenschaft weitgehend einig, ist menschengemacht. Auch Kälteextreme gab es, etwa den Jahrhundertwinter 1962/63 oder die beiden Kriegswinter 1940/41 und 1941/42 mit Temperaturen bis unter minus 20 Grad.

Auch Winterextreme sind in Wolfach nicht unbekannt. Foto: Baur

Was entgegen dem allgemeinen Eindruck nicht zugenommen habe, sei die Zahl der Tage mit Starkniederschlag. Allerdings könnten diese heftig ausfallen. Die Hochwassermarken an Wolfacher Hauswänden zeigten ein deutliches Bild, so Schmalz. Der bisherige Höchststand wurde 1824 erreicht. Auch das „Weihnachts-Hochwasser“ 1919 sei heftig gewesen, bilanzierte der Hobby-Meteorologe. Unvergessen seien außerdem die beiden Hochwasserereignisse im Februar 1990 und Dezember 1991. Damals folgten unmittelbar die Orkane „Vivian“ und „Wiebke“.

Auch an die Eisgänge, die immensen Schaden anrichteten, wurde erinnert. Besonders hob Schmalz den Eisgang vom Januar 1985 hervor. Weiter verzeichnet: Viele Hagelunwetter, zuletzt 1996. „Unwetter gab es schon immer“, betonte Schmalz. Dazu brauche es keinen Klimawandel.

Auch eine positive Entwicklung wolle er nicht verschweigen: Ein kontinuierlicher Rückgang von Blitzeinschlägen seit 15 Jahren.

Bilder zur Entspannung

„Das ganz große Ding aber kam am Ende des Jahrtausends“, so Schmalz. Am 26. Dezember 1999 brauste Orkan Lothar über den Südwesten und richtete unvorstellbare Schäden an. Zum Abschluss der Wetterextreme und zur Entspannung des Publikums zeigte Schmalz noch ein paar Schönwetterbilder.