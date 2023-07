Ein Passant meldete sich am Montagmittag gegen zwölf Uhr bei der Polizei, nachdem er einen zunächst unbekannten Verdächtigen in der Sprollstraße wohl beim Onanieren in der Öffentlichkeit wahrgenommen hatte.

Die Polizei konnte den 70-Jährigen wenig später in einer nahegelegenen Straße vorläufig festnehmen. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt und sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen.