70 Feuerwehrkräfte im Einsatz: Brand im Kehler Industriegebiet

1 Die Feuerwehr kämpft derzeit im Kehler Industriegebiet gegen die Flammen an. Foto: Stadt Kehl Die Feuerwehr ist in der Max-Planck-Straße in Auenheim im Einsatz. Ein Übergreifen des Feuers auf ein Firmengebäude konnte verhindert werden.







Link kopiert



Die Feuerwehr war mit rund 70 Einsatzkräften vor Ort. Die Alarmierung erfolgte am frühen Morgen gegen 6.40 Uhr, zu diesem Zeitpunkt schraubte sich bereits eine schwarze Rauchwolke in den Himmel, die kurze Zeit später bis zum Kreisverkehr in der Ringstraße zu sehen war und bis Neuried zog, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Kehl. Die Feuerwehr bildete gleich nach ihrem Eintreffen am Brandort eine sogenannte Riegelstellung, um die dem Brandherd benachbarten Firmengebäude zu schützen, heißt es in der Mitteilung weiter. Ein Erkundungsfahrzeug der Feuerwehr Lahr hat Luftmessungen vorgenommen und konnte keine erhöhte Schadstoffbelastung feststellen.