1 Tim Hoster und Claus lieferten im Stechen des Preises der Stadt Donaueschingen die einzige fehlerfreie Leistung ab. Foto: Roger Müller

Die Reiter in den fürstlichen Parkanlagen liefern beim CHI trotz Regen- und Graupelschauern großartige Leistungen ab.









Das Turnier in den fürstlichen Parkanlagen nimmt weiter an Fahrt auf. In den Disziplinen Springen, Dressur und Fahren standen die nächsten Entscheidungen an. Sieger im Preis der Stadt Donaueschingen, und gleichzeitiger Quali zum Großen Preis am Sonntag, wurde Tim Hoster auf seinem zehnjährigen Holsteiner Claus.