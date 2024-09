70. CHI in Donaueschingen

1 Leonie Krieg (links) und Lara Sophie Strohm zeigten beim CHI gemeinsam eine ausgezeichnete Leistung. Foto: Roger Müller

Lokalmatadorin vom RFV Schwenningen siegt im Schlosspark an der Seite von Leonie Krieg beim Staffettenspringen.









Es war eine klasse Idee vom Veranstalter des diesjährigen CHI in Donaueschingen, ein Staffettenspringen auszutragen. Klar, es ist nichts Neues, doch in Donaueschingen ging jeweils ein Profi mit einem Amateur in den Parcours. Während für den Amateur die Hindernisse moderat aufgebaut waren, mussten die Profis schon etwas höhere „Klippen“ stemmen.