70. Ausgabe der Musik-Show: Zum ESC-Auftakt greift Sarah Engels zu roter Flammenrobe

Begleitet von strengen Sicherheitsvorkehrungen hat die große ESC-Party in Wien begonnen. Sarah Engels will positiv überraschen. Zum Auftakt kam sie in einer schwer zu bändigenden Robe.
Wien - In roter Flammenrobe hat sich Sarah Engels für Deutschland ins ESC-Abenteuer gestürzt. Zur Eröffnung des 70. Eurovision Song Contests schritt sie in dem auffälligen Kleid, in dem das Gehen nicht einfach war, über den 200 Meter langen Teppich vom Burgtheater zum Wiener Rathaus. Es sei "nicht ganz so gemütlich, wie es aussieht", bekannte die 33-Jährige im ORF-Interview über ihr Kleid - das die modische Ergänzung ihres Songs "Fire" sein sollte.