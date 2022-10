Märkte, Feste und mehr - das war am Wochenende in der Region los

9 "Wrestling der Gladiatoren" stand in Balingen auf dem Programm. Foto: Urban

Bei bestem Herbstwetter gab es am vergangenen Wochenende wieder viele Feste, Märkte und andere Veranstaltungen in der Region. Eine Auswahl.















Link kopiert

Egal ob Fest, Markt oder Feuerwehrübung: Am vergangenen Wochenende war in der Region wieder viel geboten. Wir haben die Highlights zusammengetragen. Durch einen Klick auf den jeweiligen Link gelangen Sie direkt zum Veranstaltungsbericht.

Viele Informationen rund um das Thema "Abenteuer Gründung", bot am vergangenen Freitag der zehnte Gründertag der Existenzgründungsoffensive Neckar-Eschach in den Räumen der gastgebenden Firma Touratech in Niedereschach.

Viele Zuschauer verfolgten am Samstag die Herbsthauptprobe der Freiwilligen Feuerwehr Niedereschach. Gelöscht wurde ein nachgestellter Küchenbrand, ausgelöst durch eine Fettexplosion.

Das Schwarzwald-Harmonika-Orchester (SHO) feierte am Wochenende seinen 90. Geburtstag nach. Denn das Jubiläum wollte man bereits im vergangenen Jahr feiern, doch Corona ließ eine Fete nicht zu. Jetzt wurde diese nachgeholt.

Ein voller Erfolg war der Schwarzwald-Marathon 2022 in Bräunlingen. Tolles Spätsommerwetter, eine sehr gute vorbereitete Strecke für die Teilnehmer, viele begeisterte Zuschauer und gut 2000 Teilnehmer – die 54. Auflage der Laufveranstaltung hätte nicht viel besser laufen können.

Der Naturparkmarkt, eine Plattform für Hersteller aus dem Südbadischen Raum, fand zum siebten Mal in Bad Dürrheim statt. Viele verschiedene regionale und nachhaltige Erzeuger präsentierten sich vor Ort, um ihre Produkte anzubieten.

Eisenbahn-Nostalgie pur mit Dampfzug und Co. konnten Eisenbahnfreunde am Wochenende bei den 13. Rottweiler Dampf-Tagen erleben. Besonders die beiden Dampflokomotiven sorgten für leuchtende Augen bei großen und kleinen Besuchern.

Der letzte Heimkampf des KSV Winzeln gegen den VfL Obereisesheim stand unter dem Motto Oktoberfest. Dafür wurde die Halle entsprechend dekoriert, und die Gäste hatten sich mit Dirndl und Lederhose entsprechend fein gemacht.

Großer Andrang herrschte am Wochenende im Winzelner Rathaus. Viele Gäste waren gekommen, um den Zusammenschluss der beiden Ortsteile vor 50 Jahren und die Eröffnung der Gewerbeschau "Kunst im Dorf" zu feiern.

Der Sportverein in Herrenzimmern hatte am Samstag zu Comedy in die Turn- und Festhalle eingeladen: "Die Schrillen Fehlaperlen" sorgten mit 450 Besuchern für ein ausverkauftes Haus und strapazierten gekonnt die Lachmuskeln des Publikums.

"Fit in den Herbst" – unter diesem Motto fand der verkaufsoffene Sonntag in Schramberg statt. Und dass einige Schramberger bereits eine ordentliche Fitness aufweisen können, bewiesen sie schon am Vormittag bei einem Spendenlauf für die Katharinenhöhe.

"Glück g’habt", wer Karten zum Kabarettabend mit Heinrich del Core für eine Reise durch seinen skurrilen Alltag in der Arthur-Bantle-Halle in Hardt ergattert hatte. Über eine volle Halle konnte sich der Handharmonika-Club Schwarzwaldecho Hardt freuen bei dem Auftritt des bekannten Comedians Heinrich del Core aus Rottweil.

Der Handels- und Gewerbeverein veranstaltete seinen verkaufsoffenen Sonntag mit einem bunten Rahmenprogramm in Sulz. Rechtzeitig zum "Sulzer Herbst" hat sich der goldene Oktober eingestellt. Bei dem sonnigen Wetter machte ein Bummel durch die verkehrsberuhigte Sulzer Innenstadt richtig Spaß.

Allerhand großartige Ideen hatten der HGV Oberndorf und die Einzelhändler für ihren verkaufsoffenen Sonntag verwirklicht, um den zahlreichen Besuchern einen unbeschwerten und überaus unterhaltsamen Nachmittag im Städtle zu bescheren. Dies gelang den Organisatoren auch ohne Wenn und Aber.

Spektakuläre Kämpfe in der Balinger Volksbankmesse: Eine Mischung aus Action, Sport und Unterhaltung haben die Besucher am Freitag beim "Wrestling der Gladiatoren" erlebt. Veranstaltet wurde die Show von der Bisingerin Jazzy Gabert, die unter dem Namen "Alpha Female" eine der erfolgreichsten Wrestlerinnen Deutschlands ist. Als erste deutsche Frau hatte sie den Sprung in die US-amerikanische Liga WWE (World Wrestling Entertainment) geschafft.

Mit einer groß angelegten Schauübung stellten die Rosenfelder Feuerwehrabteilungen in Heiligenzimmern ihr Können und ihre Schlagkraft unter Beweis.

Endlich "Feier-Abend" in der Ebinger Innenstadt: Später als 2021, dafür aber mit mehr Teilnehmern und Aktionen, hat am Freitag der der dritte und bisher umfangreichste "Goldene Oktober" der "Städtle-Initiative" begonnen – und die Atmosphäre war märchenhaft. Bis zum 31. Oktober warten zahlreiche Aktionen in der Ebinger Innenstadt.

Im Freilichtmuseum in Stein ging es am Wochenende heiß her. Bei "Römer im Schein der Fackeln" wurden lebendige Eindrücke spektakulärer Schaukämpfe vermittelt. Für die Besucher gab es auch gemütliche Momente, etwa bei einem Bummel über den historischen Markt, der viel für Auge und Gaumen zu bieten hatte.

Bei sonnigem und gutem Laufwetter ist die Ebinger Innenstadt endlich wieder mit dem Volksbank-Albstadt-Charity-Lauf bespielt worden – dem ersten seit 2019. Der Erlös des Benefiz-Ereignisses wird dringend gebraucht. Rund 1000 Läufer schwitzten für den guten Zweck.

Einen kleinen verkaufsoffenen Sonntag hat es in Geislingen gegeben. Drei Firmen machten mit.

Beim Handels- und Gewerbeverein lachte die Sonne bei seinem Herbstfest mit verkaufsoffenem Sonntag in Meßstetten, an dem die Stadt ihre Vielfalt zeigte.

Die Feuerwehrabteilung Dießener Tal rückte am Samstag zu ihrer Hauptübung nach Horb-Dießen aus. Im Zentrum stand ein Scheunenbrand, begleitet von einigen Überraschungen.

Endlich konnte am vergangenen Wochenende die traditionelle Kirbe des ASM wieder stattfinden, dies nach alter Tradition, auch wenn dieses Jahr der "olympische Dreikampf" in spaßiger Version ausfiel. Am Samstag ab 11 Uhr begann der Straßenverkauf. Ab 20 Uhr unterhielt in der Mühlener Turnhalle die inzwischen überregional bekannte Band Blowfeld.

"Zehn Jahre Landesgartenschau" wurde am Freitag in Nagold gefeiert. Rund 300 Gäste schwelgten in der Stadthalle in Erinnerungen.

Endlich wieder Urschelherbst nach der Corona-Pause: Bei allerbesten Wetter und einer berstend vollen Innenstadt genossen die Menschen die wieder gewonnene Bummel-Freiheit in Nagold.