Am Wochenende gab es in der Region wieder einiges zu erleben. In unserer Zusammenfassung gibt es eine Auswahl der Veranstaltungen.

Es bleibt närrisch in der Region. Kinderumzug, Ringtreffen und Jubilare sind nur einige der Events.

Was sonst noch geboten war? Wir haben einige Veranstaltungen zusammengetragen.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Nachdem im Vorjahr kein Zunftball stattfinden konnte, kehrte die Narrenzunft mit einem umso bunteren Programm ins Triberger Kurhaus zurück. Bereits im Vorfeld waren nahezu alle Karten verkauft.

Einen närrischen Tapetenwechsel hat Hammereisenbach am Wochenende vollzogen: Ideenreich und bunt geschmückte Häuser, die farbigen Girlanden entlang der Hauptstraße, viele Transparente mit den Gratulationswünschen zum 50. Geburtstag der Burgzunft und fast alle fünfzig Meter eine Besenwirtschaft mit leckeren Speisen. Hier die Höhepunkte des Festwochenendes.

Die Band Brändbach Hupä gehört seit 20 Jahren zur Bräunlinger Fasnet. Viel Lob gab es für das bunte Festprogramm, bei dem viele musikalische Gäste mitwirkten. Sie rissen die Besucher mit.

Das traditionelle Narrenbaumstellen lockte am Samstag viele Zuschauer und Narren in Almendshofen vor das Rote Rathaus. Nun kann die Fasnet auch dort starten.

Alter schützt nicht vor ganz großem Fasnetsvergnügen: Zum 100-Jahre-Jubiläum der altehrwürdigen Narrenzunft Bad Dürrheim war am Wochenende in Bad Dürrheim das ganz große Narrenfieber ausgebrochen.

Bereits zum 15. Mal luden die Lauffener Narren zum Peitschen-Kurs. Rund 25 Kinder übten sich in der Kunst des Peitschenschlagens.

Narrenzunft und Publikum feiern den 59. Zimmerner Bürgerball. Captain CC, Darth Vader und die Crew begeistern das Publikum mit ihrem Programm.

Geprägt von Glückwünschen, guter Laune und einem unterhaltsamen Programm wurde am Freitagabend der 100. Geburtstag der Narrenzunft Bochingen gefeiert. Der Kinderumzug am Samstag zog mit einem Farbenmeer durch die Straßen. Und auch beim Umzug am Sonntag war einiges geboten.

Das Epizentrum der Fasnet in der Region lag am Wochenende ganz eindeutig in Tennenbronn. Die Ichbe-Hexen erwiesen sich als perfekte Gastgeber. Herausragend war der Umzug mit vielen, vielen Hästrägern, Fasnetswagen und Musikkapellen.

Unter dem Motto „Muhlantica - kunterbunt uf em Meeresgrund“ wurden die Gäste beim Bürgerball in Deißlingen in eine fantasievolle Unterwasserwelt entführt.

„Klasse“, „Wahnsinn“, „richtig toll“ – voller Begeisterung waren die Zuschauer beim großen Umzug in Sulz. 60 Zünfte boten ein prächtiges Bild.

Achtsam Morden – wie das funktioniert, wollten offensichtlich viele erfahren. Die Balinger Stadthalle war bei der Vorstellung am Freitag fast ausverkauft, nur noch einige wenige Plätze waren frei.

Im Lautlinger Schloss konnte dem virtuosen Spiel auf einem historischen Hammerklavier aus der Musikhistorischen Sammlung Jehle gelauscht werden. Die Zuhörer gerieten dabei ins Schwärmen.

Bisingen ist während des Ringtreffens zur Narrenhauptstadt des Landkreises geworden. Der Höhepunkt war der große Umzug am Sonntag. Auch zum Kinderringumzug des Narrenfreundschaftsrings Zollernalb kamen am Wochenende Tausende Besucher. Außerden luden drei Bisinger Zünfte – die Hexen, Butzen sowie die Nichthuldiger mitsamt Kirchamäus – im Zusammenhang mit dem Ringtreffen des NFR Zollernalb zum Brauchtumsabend ein. Dabei wurde einiges geboten. Und dann fand in der närrisch dekorierten Hohenzollernhalle noch eine Jubiläumsparty statt, um das 70-jährige Bestehen der Bisinger Hexen zu feiern.

Mit ihrer „Revue gegen rechts“ gastierte die Theatergruppe „Theater unter der Laterne“ im Kräuterkasten in Albstadt und beleuchtete dabei die aktuelle politische Situation im Kontext mit der dunklen deutschen Vergangenheit nach dem Motto: „Wehret den Anfängen!“

Im Theaterstücke „Halbe Hütte“ mit Luca Zahn den Städter Andreas, der von seinem Vater eine Wiese mit Obstbäumen und einem Schuppen darauf überschrieben bekommt. Doch die Freude währt nicht lang. Am Freitag war Uraufführung im Lindenhof-Theater in Burladingen.

Musik, Tänze und sehr viele Besucher, trotz mehr als 20 Jahren Pause: Der Showtanztag der Narrenzunft Haigerloch in der bunt geschmückten Witthauhalle war ein Erfolg. Das Programm konnte sich sehen lassen.

Fremdartige Wesen aus Galaxien wie Sulz, Dornstetten, Waldachtal, Alta oder Biddelbronn fielen scharenweise in Glitzerklamotten und mit Antennen auf den Köpfen beim Eröffnungsball der Horber Narren ein und machten die Hohenberghalle zu ihrem Hauptquartier.

Zum Geißbockball hatte die Narrenzunft Nordstetten in die Nordstetter Turnhalle eingeladen. Narrenchef Sajoscha Ott begrüßte das Publikum in der voll besetzten Narrenhalle.

Das 13. große Kindertanzfestival in Altheim lockte viel Publikum in die Halle und zeigte: Die Faszination des Showtanzes ist ungebrochen und für viele Familien attraktiv.

Wenn die Schule vorbei ist – welche Ausbildung soll ich dann wählen? Diese Frage stellen sich einige Jugendliche. In Jettingen konnten sie bei 50 Ausstellern mehr über die möglichen Lehrgänge und Berufe erfahren.

Gemeinsam essen an einem Tisch heißt es wieder in der Friedenskirche in Nagold. Die Vesperkirche ist bis zum 22. Februar geöffnet. Und in diesem Jahr gibt es auch etwas Neues: das gemeinsame Vesper am Abend.

Ortenau

Mit kreativen Kostümen, bester Partymusik und begeisternden Showeinlagen feierten die Narren in Hornberg den Plastikhexenball. Die Veranstaltung des VfR eröffnete die Fasnetsbälle der Region.

Die schwäbischen Comedians begeistern bei der ersten „Schwabennacht“ das Publikum in der Hausacher Stadthalle. Zwei Stunden lang sorgten die Kächeles, Leibssle, Karl-Heinz Dünnbier und Link Michl für Lacher, Applaus und beste Unterhaltung.

Ein Wochenende in Ausnahmezustand: im Meißenheimer Ortsteil haben die Ridd’l Schdägge ihr 33-jähriges Bestehen gefeiert. Auf den Zunftabend am Samstag mit zahlreichen Gästen folgte der Umzug mit mehr als 80 Gruppen.