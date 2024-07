7. Alte-Eisen-Treffen in Meßstetten: Nostalgische Geschichten zu Oldtimern und mehr

7. Alte-Eisen-Treffen in Meßstetten

11 Der Ex-Wirt Ralf Eggert steht am Nachbau seines ehemaligen Dorfkrugs auf dem Alte-Eisen-Treffen, den der Meßstetter Artur Huber nachgebaut hat – und als Überraschung für Eggert mit der originalen Zapfanlage aus der früheren Gaststätte ausgestattet hat. Foto: Rüdiger Wysotzki

Durchweg gute Laune und zahlreiche Oldtimer gab es beim 7. Alte Eisen Treffen in Meßstetten – manche Teilnehmer waren mehrere hunderte Kilometer hierfür angereist. Veranstalter Christoph Sauter hat bereits das nächste Treffen im Blick.









Link kopiert



Eine gehörige Portion Glück war den Veranstaltern des inzwischen szenetypischen Alte-Eisen-Treffens in Meßstetten zuteil gewesen: Im Gegensatz zu manch anderer Gegend in Deutschland musste die Veranstaltung nicht abgesagt werden. Im Gegenteil: Ein leichter Regenschauer am Nachmittag tat der guten Laune beim Oldtimertreffen keinen Abbruch.