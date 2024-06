In der Region war am Wochenende wieder einiges geboten. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Ob Firmenjubiläen, verschiedene Märkte, Feste oder Ausstellungen: Freitag bis Sonntag waren wieder zahlreiche Events geboten.

Nachfolgend eine Auswahl an Veranstaltungen in der Region.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Den Abschluss der 13. Furtwanger Kulturwoche auf dem Marktplatz bildet die junge Band „Brasserfälle“ aus Triberg.

Christian zu Fürstenberg spielte mit seiner Band Fly im Donaueschinger Marstall. Den Besuchern gefiel der Mix. Und aus Roy wird Royal Flachmann.

Völkerverständigung mal anders: Zahlreiche Besucher lockte das Thaikultur-Festival in St. Georgen an. Und für die war einiges geboten.

Das Hilfs- und Selbsthilfeangebot für die ukrainischen Flüchtlinge in Villingen besteht seit zwei Jahren. Bei einem Fest gaben verschiedene Gruppen einen Einblick in die Begegnungsmöglichkeiten für Kinder und Erwachsene im Familienzentrum Petrus.

Mit über 300 geladenen Gästen feierte Tipp-Kick das Jubiläum in Villingen-Schwenningen der international beliebten Metallspieler. Die kleinen Kicker waren die Helden des Abends.

Kreis Rottweil

Der „Markt der Kulturen“ öffnete am Samstag zum achten Mal auf dem Rathausplatz in Schramberg seine Pforten. Den Startschuss zur Feier mit reichlich Livemusik und kulinarischen Highlights gab bei herrlichem Wetter Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr.

Trotz des immer wieder vorbeischauenden Regens interessieren sich mehr als 60 Bürger von Herrenzimmern und Bösingen für den Gang durch Herrenzimmern. Roland Noder präsentiert in kompetenter und lockerer Art einen Gang durch die Historie des einstigen „Städtle“.

Zollernalbkreis

Nach drei Wochen ist am Sonntag die World Press Photo-Ausstellung in Balingen zu Ende gegangen. Weit mehr Besucher als in den Vorjahren wollten die weltbesten Pressefotos sehen.

Die Pfeffinger Feuerwehr hat am Wochenende ihr neues Domizil eingeweiht. Am Freitagabend wurde der Schlüssel symbolisch überreicht.

Der neue Beachvolleyball-Platz in Dormettingen wurde am Wochenende mit einem Turnier eingeweiht – immer wieder begleitet von etwas Nass aus dem Wolken verhangenen Himmel.

Die Freiwillige Feuerwehr Grosselfingen hat am Sonntag zum Tag der offenen Tür mit Fest beim Feuerwehrhaus eingeladen. Das Zelt beim Feuerwehrhaus war bereits um die Mittagszeit gut gefüllt.

Auch wenn das Wetter beim Fischerfest in Geislingen nicht ideal war, kamen am Wochenende viele Besucher zur Fischerhütte an den Weidensee.

Kreis Freudenstadt

Rund 300 Autofreaks fuhren mit ihren besonders hergerichteten oder historisch originalgetreuen Karossen nach Emfpfingen, um beim Autotuning-Treffen dem schwerkranken Bastian Poppe eine Freude zu machen – und Geld für den Außenaufzug zu sammeln, den Bastian und seine Familie benötigen.

25 Marktbeschicker sind für den Kunsthandwerkermarkt nach Freudenstadt gekommen und haben auf dem Marktplatz am Samstag und Sonntag ihre Waren angeboten.

Die Firma Kallfass in Klosterreichenbach feierte ihr 75-jähriges Bestehen am Wochenende mit einem Konzert und einem Tag der offenen Tür. Viele Mitarbeiter, Geschäftspartner und die Bevölkerung feierten mit.

Der Musikverein Römlinsdorf hat am Wochenende sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Eröffnet wurde die viertägige Feier am Freitag, zahlreiche Gäste kamen.

Kreis Calw

Beim ersten öffentlichen Marktfrühstück in diesem Jahr herrschte auf dem Altensteiger Wochenmarkt reger Betrieb und geschäftiges Treiben. Dazu trug auch das schöne Wetter bei.

Wieder einmal fand am Samstag die Top-Job-Messe in und um die Stammheimer Gemeindehalle statt. Für Jugendliche war es eine gute Gelegenheit, sich einen passenden Ausbildungsplatz zu suchen.

Trotz angenehmer Temperaturen war der 16. Bad Wildbader Stäffeleslauf eine schweißtreibende Angelegenheit. Besonders für die 84 Feuerwehrleute, die sich den 1987 Stufen entlang der Sommerbergbahn in voller Montur stellten.