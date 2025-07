1 Ein 68-Jähriger übersah in der Nacht auf Mittwoch wohl den Kreisverkehr in der Ettenheimer Rheinstraße. Erst am Mittag wurde sein Transporter abgeschleppt. Foto: Decoux Für Autofahrer, die am Mittwochmorgen von Ettenheim in Richtung Autobahn unterwegs waren, bot sich ein ungewöhnlicher Anblick.







Ein Transporter ist in der Nacht auf den Kreisverkehr in der Rheinstraße gefahren. Darüber berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Demnach fuhr der 68-jährige Ford-Lenker gegen 1.20 Uhr in Richtung Stadtmitte, als er vermutlich aus Unachtsamkeit einen dort befindlichen Kreisverkehr übersehen haben und in der Folge auf diesen aufgefahren sein soll.