1 Der Musikverein Mühlhausen mit Aufens ehemaligem Dirigenten Andreas Michel stimmt zum Auftakt ein. Die Musiker waren bereits zum zweiten Mal beim Aufener Waldfest zu Gast und sorgten für beste Unterhaltung. Foto: Rainer Bombardi

Das Aufener Waldfest bot drei Tage lang vielseitige Unterhaltung. Die Besucher konnten sich über eine gute Mischung aus musikalischer Unterhaltung, Spiel und Geselligkeit freuen. Zahlreiche Helfer waren bei der Veranstaltung im Einsatz.









Link kopiert



Die Waldfest-Eröffnung in der Lichtung beim Eidechsenbrünnele war noch in weiter Ferne, als die ersten Gäste eintrafen, um sich im Schatten der Bäume die Abendstunden in vollen Zügen zu genießen.