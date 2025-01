660 Euro pro Kopf: Noch sinkt der Schuldenstand in Bisingen

1 Die Schulden in Bisingen sinken, dann könnten sie ansteigen. Eingeplant ist Geld für den Neubau der Kita Reute, die neben dem Tennisclub entstehen soll. Foto: Kauffmann

Die Schulden in Bisingen sollen Ende des Jahres auf 660 Euro Pro Kopf sinken. Damit ist die Kirchspielgemeinde deutlich besser als der landesweite Durchschnitt. Doch das könnte sich ändern.









Link kopiert



„Die Haushaltslage der Städte, Gemeinden und Landkreise befindet sich bereits im Jahr 2024 in einer beispiellosen Abwärtsspirale, die im Jahr 2025 nochmals deutlich an Dynamik zulegen wird“: So haben Landkreistag, Städte- und Gemeindetag die finanzielle Situation auf kommunaler Ebene in Baden-Württemberg bereits im Herbst vergangenen Jahres beschrieben. Die Situation, die in der Pressemitteilung beschrieben wird, entfaltet ihre Auswirkungen auch in Bisingen.