66 Jahre Brezele Buebe Kandern: Narren heizen dem Publikum kräftig ein

Allen (eisigen) Widrigkeiten zum Trotz feierte die Narrenzunft Brezele Buebe ihren 66. Geburtstag auf dem Blumenplatz in Kandern.
Und da der unternehmerische Mut oft belohnt wird, füllte sich der Platz zunehmend mit Besuchern und befreundeten Cliquen, bis es zur Mittagsstunde kuschelig eng auf dem Festplatz wurde. Sogar die Sonne spielte mit und schickte wärmende Strahlen zur Geburtstagsparty. Die Gäste plauschten derweil in lockerer Runde bei Fleischkäsweckli, Raclette, Neujahrswecken und Glühwein vom Weinbrunnen der Firma Hemmerle prächtig.