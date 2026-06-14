65.000 Fans auf dem Wasen: Die Toten Hosen in Stuttgart – So emotional war der Auftakt ihrer Abschiedstour

65.000 Menschen feiern Campino & Co. auf dem Wasen. Zwischen „Hier kommt Alex“, politischen Botschaften und großen Emotionen wird klar, wie sehr die Toten Hosen fehlen werden.

Sie erzählen von Alex, der mit seinen Droogs ein kleines bisschen Horrorshow veranstaltet, von Bonnie & Clyde und der Opel-Gang, von Menschen, die ziemlich dumme Dinge tun, um zu beweisen, wie groß ihre Liebe ist. Sie schwärmen von Auswärtsspielen und von ihrer Heimatstadt Düsseldorf, klagen darüber, dass es unter den Wolken mit der Freiheit langsam schwer wird, verhöhnen Bayern-Fans und besingen Tage wie diese, in denen man sich Unendlichkeit wünscht.

Und nicht nur der Hit „Tage wie diese“ hat sich an diesem sonnigen Abend in Stuttgart mit einer zartbitteren Traurigkeit vollgesogen, mit einer Verweile-doch-du-bist-so-schön-Sentimentalität. Denn das, was die 65.000 Fans am Samstag erleben ist der Anfang vom Ende. Die große Abschiedstournee von Deutschlands Punkrock-Institution Die Toten Hosen hat begonnen.

„Wir sind komplett im Arsch!“ Von wegen!

Schon bevor ihr Abschiedskonzert in Stuttgart losgeht, schauen die Toten Hosen kurz mal auf der riesigen Bühne vorbei, die auf dem Cannstatter Wasen aufgebaut wurde. Als ihre Vorband Feine Sahne Fischfilet ihr letztes Lied spielt, kommen Campino und Co. auf die Bühne und grölen zusammen mit Monchi „Wir sind komplett im Arsch!“

Campino beim Auftritt in Stuttgart Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Natürlich ist das Quatsch. Diese Band hat zwar bekannt gegeben, dass sie nach dieser Tour Schluss machen will und dass ihr im Mai erschienenes Album „Trink aus, wir müssen gehen“ ihr letztes sein wird. Im Arsch sind die Toten Hosen aber garantiert nicht. Und ihre letzte Show in Stuttgart kann das beweisen.

Die Toten Hosen und ihre Liebe zu Stuttgart

Nachdem sie ihr Konzert pünktlich nach der Tagesschau um 20:15 Uhr mit dem Frühwerk „Opel-Gang“ beginnen, das tatsächlich schon 43 Jahre alt ist, lässt Sänger Campino im Schnelldurchlauf die besondere Lovestory zwischen Stuttgart und seiner Band, die im Jahr 1982 im legendären Ratinger Hof in Düsseldorf zusammenfand, Revue passieren. Er erinnert sich sogar noch daran wie er mit der Vorgänger-Combo ZK Ende der 70er in der Mausefalle auftrat. „Wir hatten hier in Stuttgart noch nie ’nen schlechten Abend“, behauptet er.

Zwar wird sich Campino später am Abend auch noch daran erinnern, wie im März 1986 der VfB Stuttgart mit Karl Allgöwer und Jürgen Klinsmann Fortuna Düsseldorf im Rheinstadion 7:0 deklassierte und sagen: „Ihr seid uns noch was schuldig!“ Aber zum Glück ist Deutschlands sympathischster Punkrock-Zampano nicht nachtragend.

Die Toten Hosen in Stuttgart Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Stattdessen schwärmt er auch sonst an diesem wehmütig-punkigen Abend gerne mal von Stuttgart. Bevor die Toten Hosen eine wunderbar knackige Version von „Liebeslied“ spielen, erzählt Campino etwa davon, wie einst Hörerinnen und Hörer des Süddeutschen Rundfunk „Eisgekühlter Bommerlunder“ in die Radiocharts wählten, als die Toten Hosen noch eine dubiose, völlig unbekannte Punkband waren – und sonst von keinem Radiosender gespielt wurden. „Jedes Mal, wenn ich jetzt das Wort Radio singe, denke ich an Stuttgart“, sagt er.

Die Toten Hosen: Eine Band, die man vermissen wird

Nicht nur, weil Campino immer wieder auf das besondere Verhältnis der Band zu Stuttgart hinweist (seine Schwester hat hier einst in Marcia Haydees Ballettcompagnie getanzt), fällt der Abschied an diesem Abend sehr schwer. Das liegt auch und vor allem daran, dass Campino (63), Kuddel (Gitarre, 61), Breiti (Gitarre, 60), Andi (Bass, 63) und Vom Ritchie (Schlagzeug, 61) sich mit so viel Verve durch ihr riesiges Repertoire spielen, dass man sich gar nicht vorstellen will, wie es sein wird, wenn es diese Band nicht mehr gibt, wenn sie wirklich im Sommer nächsten Jahres nach dem Tourfinale in Düsseldorf aufhört.

Man wird Punkrockhymnen wie „Alles aus Liebe“ oder „Hier kommt Alex“ genauso vermissen, wie die klare politische Haltung der Band, die es geschafft hat, Teil des Mainstreams zu werden, sich aber trotzdem eine trotzige Widerständigkeit zu bewahren: „Menschen, die reden wie Nazis, die denken wie Nazis, die riechen wie Nazis, sind auch Nazis“, sagt Campino zum Beispiel, bevor die Band „Was ist los mit uns“ spielt. Und als das Publikum dann „Ganz Stuttgart hasst die AFD“ skandiert, ist der Toten-Hosen-Sänger sichtlich gerührt und sagt: „Ganz viel Liebe geht raus!“

Abschiedsshow voller sentimentaler Momente

Immer wieder wird es auch sonst sentimental bei der zweieinhalbstündigen Show. Etwa als die Toten Hosen „Augen zu (Es regnet Blumen)“ spielen, in dem sie an ihren ehemaligen Schlagzeuger Wölli erinnern, der 2016 gestorben ist, oder in dem Lied „Trink aus“, in dem sie nostalgisch auf die Bandgeschichte zurückblicken.

Und als bei „Wünsch dir was“ Konfetti auf den Wasen herabregnet, hat man den Eindruck, dass der Publikumschor aus 65.000 Besuchern besonders inbrünstig die Zeile „Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft“ mitsingt. Und die meisten dürften sich dabei wünschen, dass diese Band es sich doch noch einmal anders überlegt und sich doch nicht verabschiedet. Ob in diesem Fall das Wünschen hilft, bleibt abzuwarten.

Die Toten Hosen: Setlist in Stuttgart

Opel-Gang

Die Show muss weitergehen

Wir waren nie weg

Auswärtsspiel

Du lebst nur einmal (vorher)

Nur nach vorn

Altes Fieber

Schlechte Nachbarn

Wannsee

Liebeslied

Was ist mit uns los

Alle sagen das

Augen zu (Es regnet Blumen)

Steh auf, wenn du am Boden bist

Bonnie & Clyde

Was früher einmal war

Unter den Wolken

Alles aus Liebe

Pushed Again

Wünsch dir was

Hier kommt Alex

Zugaben:

Laune der Natur

Düsseldorf

Schönen Gruß, auf Wiederseh’n

Alles passiert

Bayern

Das ist der Moment

An Tagen wie diesen

Schrei nach Liebe

Freunde

Trink aus

You'll Never Walk Alone

Wie alle Konzerte der „Trink aus, wir müssen gehen“-Tour war auch die Show auf dem Cannstatter Wasen bereits seit Monaten ausverkauft. In Stuttgart waren Leftovers, The Bar Stool Preachers und Feine Sahne Fischfilet fürs Vorprogramm verantwortlich.