65.000 Fans auf dem Wasen: Die Toten Hosen in Stuttgart – So emotional war der Auftakt ihrer Abschiedstour

65.000 Menschen feiern Campino & Co. auf dem Wasen. Zwischen „Hier kommt Alex“, politischen Botschaften und großen Emotionen wird klar, wie sehr die Toten Hosen fehlen werden.
Sie erzählen von Alex, der mit seinen Droogs ein kleines bisschen Horrorshow veranstaltet, von Bonnie & Clyde und der Opel-Gang, von Menschen, die ziemlich dumme Dinge tun, um zu beweisen, wie groß ihre Liebe ist. Sie schwärmen von Auswärtsspielen und von ihrer Heimatstadt Düsseldorf, klagen darüber, dass es unter den Wolken mit der Freiheit langsam schwer wird, verhöhnen Bayern-Fans und besingen Tage wie diese, in denen man sich Unendlichkeit wünscht.