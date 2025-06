Mitglieder des Clubs Soissons kamen aus diesem Anlass zu Besuch nach Freudenstadt. In seiner Festrede hob der Präsident des Lions Clubs Freudenstadt, Thomas Reichert, die besondere Bedeutung der Jahrzehnte währenden Städte- und Clubpartnerschaft hervor.

Der Partnerschaftsbeauftragte Egon Ebert betonte, dass durch die Jumelage – die Städtepartnerschaft - im Lauf der Jahrzehnte echte Freundschaften entstanden sind und Raum für kulturellen Austausch geschaffen wurde, heißt es in einer Mitteilung der Lions. Höhepunkt des Abends war eine bewegende Rückschau auf die gemeinsamen Jahre. Eine Videopräsentation zeigte Eindrücke früherer Besuche. Die Bilder riefen bei vielen Gästen Erinnerungen an gemeinsame Reisen, feierliche Momente und auch humorvolle Begebenheiten wach.

Lesen Sie auch

Für Engagement geehrt

Darüber hinaus standen verdiente Mitglieder im Mittelpunkt des Abends. Mehrere Lions-Freunde aus beiden Städten wurden für ihr langjähriges Engagement für die Jumelage geehrt. „Ohne diesen persönlichen Einsatz wäre die Verbindung unserer beiden Clubs nicht so stark und lebendig geblieben“, wird Reichert zitiert.

Am Folgetag stand noch ein gemeinsamer Besuch der Gartenschau auf dem Programm. Bei bestem Wetter konnten die Lions auf dem acht Kilometer langen Weg Blütenpracht, Themengärten und Schwarzwald-Ausblicke genießen. Die entspannte Atmosphäre und der rege Austausch während des Gartenschauspaziergangs machten diesen Programmpunkt zu einem weiteren Höhepunkt, heißt es in der Mitteilung.

Ein Abendessen mit Oberbürgermeister Adrian Sonder in der „Waldlust“ schloss das Wochenende ab. Sonder würdigte die Jumelage als gelebte Völkerverständigung. Auch eine Führung durch das einstige Grandhotel Waldlust ließen sich die Mitglieder beider Clubs nicht entgehen. Das Wochenende habe die jahrzehntelange Freundschaft zwischen den Mitgliedern weiter gestärkt, heißt es in der Mitteilung. Der Gegenbesuch in Frankreich sei bereits in Planung.