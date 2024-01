1 Der VW-Fahrer hatte Cannabis dabei. (Symbolfoto) Foto: Vichra

Ein 65-Jähriger ist am Neujahrstag in Freudenstadt der Polizei aufgefallen. Ein Versuch, sein Cannabis heimlich zu entsorgen, schlug fehl.









Die Polizei hat am 1. Januar in der Freudenstädter Innenstadt den Verkehr kontrolliert. Bei dem 65-Jährigen wurde während einer Kontrolle in der Carl-Benz-Straße gegen 15.30 Uhr ein Cannabisgeruch festgestellt. Der Mann versuchte noch, ein Cannabisstück in eine Hecke zu werfen. Das Betäubungsmittel wurde aber gefunden.