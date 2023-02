1 Nikolai Peter hat seinen Späti „Happy Kiosk“ in der Villinger Innenstadt an Fasnet fast rund um die Uhr geöffnet. Foto: Marc Eich

Während die meisten Händler in der Villinger Innenstadt über die Hohen Tage reduzierte Öffnungszeiten haben, bietet Nikolai Peter als einziger einen (fast) dauerhaft geöffneten Kiosk.









Seit rund einem Monat ist Nikolai Peter mit dem ersten Späti in VS – dem „Happy Kiosk“ – in der Niederen Straße 62 in Villingen am Start. Und dass er den Namen „Spätkauf“ nicht nur als Marketing nutzt, beweist er an Fasnet. Denn dort hat er, mit Ausnahme des Sonntags, dauerhaft geöffnet.

Geht das überhaupt? Das fragte sich im jüngsten Gemeinderat die Stadträtin Ulrike Heggen (Freie Wähler) mit Blick auf unsere Berichterstattung über den neuen Späti in der Innenstadt und den geplanten Öffnungszeiten über die Hohen Tage. Selbst Oberbürgermeister Jürgen Roth musste zunächst schulterzuckend passen.

Nikolai Peter weiß Bescheid: „Dafür braucht man keine besondere Genehmigung.“ Ein Blick in das Gesetz zu Ladenöffnungszeiten klärt die Sache auf. Demnach dürfen Verkaufsstellen, dazu gehören auch Kioske, an Werktagen rund um die Uhr öffnen. „Die Ladenöffnungszeiten an Werktagen können eigenverantwortlich von den Ladeninhabern festgelegt werden“, erklärt das Ministerium hierzu.

64 Stunden am Stück geöffnet

An Sonn- und Feiertagen gelten hingegen strengere Regeln. „Wenn ich leicht verderbliche Lebensmittel wie Milch anbieten würde, dann dürfte ich auch sonntags öffnen“, so der Späti-Betreiber. Ausnahmen gibt es zudem unter anderem für Tankstellen, Bäcker und Zeitschriftenhändler.

Die Zeiten kostet Peter voll aus. Am Mittwoch wird er zunächst um 18 Uhr schließen, um die Vorbereitungen für die Daueröffnung zu treffen. Startschuss ist schließlich der Schmotzige um 7 Uhr. Ab dann hat der Späti knapp 64 Stunden, bis Samstag 23.59 Uhr dauerhaft geöffnet. Nach dem Ruhetag am Sonntag, geht es in der Nacht auf Montag, direkt um 0 Uhr, weiter. Dienstag um 23.59 Uhr schließt „Happy Kiosk“ – ab Mittwoch geht es mit den normalen Öffnungszeiten (7 Uhr bis 0 Uhr) weiter.

Meist reduzierte Öffnungszeiten über Fasnet

Der 29-jährige Unternehmer plant verschiedene Specials wie Getränkepakete, außerdem gibt es rund um die Uhr Kesselwurst und das amerikanische Gericht Mac and Cheese, also Makkaroni und Käse.

Damit ist er in der Innenstadt – abgesehen von Gastro-Betrieben – alleine auf weiter Flur. Denn die meisten Händler, bei denen es ebenfalls Getränke zu kaufen gibt, haben über Fasnet verkürzte Öffnungszeiten. So schließt der Drogeriemarkt Müller von Donnerstag bis Montag jeweils schon am 18 Uhr (statt 20 Uhr beziehungsweise Samstag um 19 Uhr), am Dienstag ist aufgrund des Großen Umzugs schon um 13 Uhr Feierabend. Der DM-Drogeriemarkt hat bislang keine reduzierten Öffnungszeiten bekannt gegeben.

Supermarkt hat am Montag komplett dicht

Als einziger Supermarkt in der Innenstadt hat auch der Cap-Markt reduzierte Öffnungszeiten. Am Schmotzigen hat das Geschäft von 8 bis 13 Uhr geöffnet, Freitag (8 bis 19 Uhr) und Samstag (8 bis 15 Uhr) wie üblich, Montag ist komplett geschlossen, Dienstag lediglich von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten Happy Kiosk über Fasnet

Donnerstag

ab 7 Uhr

Samstag

schließt um 23.59 Uhr

Sonntag

geschlossen

Montag

ab 0 Uhr

Dienstag

bis 23.59 Uhr (alle Angaben ohne Gewähr)