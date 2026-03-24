629 Mal im Einsatz: Bergwacht Schwarzwald hat auch abseits der Skipisten viel zu tun

Die Bergwacht Schwarzwald zählte in der Wintersaison 2025/2026 insgesamt 629 Einsätze. Die Einsatzkräfte waren oft auch abseits der Skipisten gefordert.
Bergretter müssen ganzjährig sowohl für winterliche als auch sommerliche Einsatzlagen ausgebildet und ausgerüstet sein. Im Zeitraum vom 1. Dezember 2025 bis zum 22. März 2026 wurden im gesamten Dienstgebiet der Bergwacht Schwarzwald 629 Einsätze registriert, davon allein 318 Einsätze im Skigebiet Feldberg. Zudem betreuten die Einsatzkräfte 27 Wintersportveranstaltungen, darunter den FIS-Para-Weltcup am Feldberg, die Schwäbischen Meisterschaften im Skilanglauf im Langlaufzentrum in Obertal-Buhlbach oder den Biathlon Alpencup am Notschrei.