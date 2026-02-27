620 000 Euro für die Planung: Rat stimmt für bessere Entwässerung in Schuttern

Das Dorf soll einen Regenüberlauf erhalten. Die Planungskosten dafür liegen bei knapp 620 000 Euro – das sorgt für Diskussion im Gremium.

Wieder einmal wurde der Friesenheimer Gemeinderat mit einer Summe konfrontiert, die einige Mitglieder erstaunte. Wenn es zum Bau des Regenüberlaufs in Schuttern kommt, werden heute die Kosten etwa auf drei Millionen Euro geschätzt. Den Auftrag für die Planung erhielt die Firma Zink Ingenieure, die als einziges Planungsbüro ein Angebot abgegeben hat. Die Planungskosten liegen bei knapp 620 000 Euro und sind im Wirtschaftsplan des Abwasserverbands für das Jahr 2026 in ausreichender Höhe ausgewiesen.

Dass ein Konkurrenzangebot, wenn es eines gegeben hätte, nicht mehr oder weniger als ein bis zwei Prozent der Kosten berechnet hätte, machte Bauamtsleiter Markus Reinbold unmissverständlich klar. Die Maßnahme war europaweit ausgeschrieben. Aufgrund von Überlastung anderer Büros hätten diese kein Angebot abgegeben.

Grundlage für die Planung eines Regenüberlaufs ist der Generalentwässerungsplan der Gemeinde Friesenheim, der im November 2021 im Gemeinderat vorgestellt worden ist.

In den neu gestalteten Lindenplatz wird die Maßnahme nicht eingreifen

Darin enthalten ist der dringend notwendige Neubau von Regenüberläufen, Regenwasserkanälen, Rückhaltebecken oder die Aufdimensionierung von Mischwasserkanälen. Dieser Generalentwässerungsplan zeigt im Ortsteil Schuttern hydraulische Defizite, erläuterte Marc Peilnsteiner vom Abwasserverband Friesenheim. Zur Verbesserung der Hydraulik wurde der Bau eines Regenüberlaufs in Schuttern als Priorität eins ausgewiesen. Notwendig wird der Regenüberlauf da Schuttern bisher nur über eine Entlastungsmöglichkeit bei Extremwetter verfüge, so Peilnsteiner. Künftig müsse eine zweite Entlastung her. Los gehe es mit dem Regenüberlauf von der Kirche bis zum Friedhof und im kompletten Bereich der L 118, der Schutterer Hauptstraße. In den neu gestalteten Lindenplatz wird diese Maßnahme nicht eingreifen, betonte Peilnsteiner.

Ortsvorsteher Jürgen Silberer fragte sich: „Welche Kosten kommen erst auf die Gemeinde zu, wenn es zur Ausführung kommen und heute allein die Planungskosten bei mehr als 600 000 Euro liegen?“ Peilnsteiner brachte geschätzte drei Millionen Euro an und erklärte: „Wir müssen nach der Planung schauen, wohin die Reise geht.“ Die Maßnahme wird zu 100 Prozent über den Eigenbetrieb Abwasser bilanziert.

Der Generalentwässerungsplan gebe für das gesamte Gemeinde Gesamtmaßnahmen in Höhe von 25 bis 30 Millionen Euro an. Diese Maßnahmen seien für die kommenden 20 Jahre umzusetzen, erklärte Bauamtsleiter Reinbold. Zuerst gehe es an jene Maßnahmen, die die höchste Priorität genießen. „Stück für Stück müssen wir die Maßnahmen abarbeiten“, so Reinbold. Es gelte die entsprechenden Mittel für den Ausbau zur Verfügung zu stellen. Wer eine Entwässerung betreibe, brauche dafür vom Landratsamt eine Genehmigung. Diese müsse alle 15 bis 20 Jahre beantragt werden. Dazu brauche es einen Generalentwässerungsplan, der Mängel beschreibe, die es abzuarbeiten gelte.

Bürgermeister Erik Weide erklärte: „Der Bürger kann von uns ein funktionierendes System erwarten, das auch einen direkten Umweltschutz darstellt.“ Stimme die Entwässerung nicht, könne dies auch bedeuten, dass für ein Neubaugebiet über das Landratsamt keine Genehmigung erfolge.