620 000 Euro für die Planung: Rat stimmt für bessere Entwässerung in Schuttern

Das Dorf soll einen Regenüberlauf erhalten. Die Planungskosten dafür liegen bei knapp 620 000 Euro – das sorgt für Diskussion im Gremium.
Wieder einmal wurde der Friesenheimer Gemeinderat mit einer Summe konfrontiert, die einige Mitglieder erstaunte. Wenn es zum Bau des Regenüberlaufs in Schuttern kommt, werden heute die Kosten etwa auf drei Millionen Euro geschätzt. Den Auftrag für die Planung erhielt die Firma Zink Ingenieure, die als einziges Planungsbüro ein Angebot abgegeben hat. Die Planungskosten liegen bei knapp 620 000 Euro und sind im Wirtschaftsplan des Abwasserverbands für das Jahr 2026 in ausreichender Höhe ausgewiesen.