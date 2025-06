1 Stetten/Hechingen und Rangendingen werden wie schon im Vorjahr wieder aufeinander treffen. Foto: Kara Am Donnerstagabend starten die Spiele um den Hohenzollernpokal in Grosselfingen.







Zum 62. Mal wird in diesem Jahr das Turnier um den Hohenzollernpokal ausgespielt. Den Startschuss geben am Donnerstag um 18 Uhr die Sportfreunde Sickingen und der SV Rangendingen II. Am selben Abend folgen noch die Begegnungen zwischen Stetten/Hechingen und der 1. Mannschaft aus Rangendingen (18.55 Uhr) sowie der SGM Wessingen/Grosselfingen II und dem FC Hechingen (19.50 Uhr).