Den ersten Turniertreffer erzielte Enrico Durmisi für die Sportfreunde Sickingen.

Sportfreunde Sickingen – SV Rangendingen II 1:1. In den Anfangsminuten ging es munter hin und her. Die ersten beiden Chancen hatten auf Seiten des SV Rangendingen II Kim Bachert und David Fechter. Die ersten Torannäherungen der Sickinger wurden schließlich in der 23. Spielminute belohnt. Nach einem Flügellauf über deren linken Seite und einem präzisem Pass ins Zentrum stand Durmisi frei und schoss das Spielgerät ins Tor zum 1:0. Nach einem schnellen Angriff erfolgte durch Jannik Beck der verdiente 1:1-Ausgleich (36‘).

TSV Stetten/Hechingen – SV Rangendingen 0:7. Die zweite Partie des Abends war eine klare Sache. Der SVR ging mit viel Druck nach vorne zu Werke. Der Lohn war der frühe Führungstreffer zum 1:0 durch einen Strafstoß von Florian Pötzsch in der 6. Minute. Luca Konstanzer erhöhte auf 2:0. In der 24. Spielminute legte Marcel Konstanzer auf 3:0 nach. erhöhen. Ein Doppelschlag durch Luca Konstanzer, schraubte das Ergebnis auf 5:0 in die Höhe. Das 6:0 schoss Mikail Aygül, das 7:0 Björn Straub per Kopf.

SGM Wessingen/FC Grosselfingen II – FC Hechingen 0:4. Und auch das dritte Spiel des Tages war eine klare Sache für den Favoriten. Nach fünf Minuten mussten die Männer der SGM das erste Mal das Leder aus dem eigenen Tor holen. Einen Abstauber konnte Matej Androsevic zum 1:0 verwerten. Sladjan Stoilkov erhöhte auf 2:0. Kaan Akkaya traf per Doppelpack zum 4:0-Endstand.