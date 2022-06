So verlief die Eröffnung in Vilingen-Schwenningen

13 Staatssekretär Patrick Rapp (rechts) trägt sich ins Goldene Buch der Stadt VS ein. Wenig später überreicht ihm Oberbürgermeister Jürgen Roth ein Geschenk – die beiden Geschichtsbände über die Entwicklung der Doppelstadt sowie ein Schreibset. Foto: Kratt

Es war ein bunter und kulinarisch leckerer Start in die 61. Südwest-Messe am Samstag. Und trotz aller derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen sollte sie laut Ehrengast Patrick Rapp eines deutlich werden: "Es ist goldrichtig, hier zu stehen."















VS-Schwenningen - Die Corona-Pandemie mit ihren Auflagen und Folgen und nicht zuletzt der Ukraine-Krieg sind das dominierende Thema bei der Eröffnung. Daran anknüpfend macht Patrick Rapp, Staatssekretär im baden-württembergischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus deutlich, wie wichtig es sei, mit der Eröffnung wieder ein Stück Normalität und Stabilität in die Welt hinzubringen. Diesmal nicht wie gewohnt im großen Festzelt, sondern im voll besetzten Forum in Halle Y der Südwest-Messe, wird den Ehrengästen die Relevanz der persönlichen Begegnungen vor Augen geführt. Es gebe nichts, was das "Miteinander von Mensch zu Mensch ersetzt", so Rapp. "Ja, wir brauchen den Zusammenhalt in der Gesellschaft wieder."

Messe als Instrument für Konjunkturerholung

Und auch, wenn keine zweieinhalb Stunden von hier ein Angriffskrieg herrsche, und mit der steigenden Inflationsrate sich die nächsten dunklen Wolken am Himmel zusammenbrauten, "können wir auch anders und lassen uns diesen Blick nach vorne nicht nehmen", findet der Landtagsabgeordnete für den Landkreis Breisgau. Man müsse das Wirtschaften wieder möglich machen, und die Messen seien das effektivste schnellste Instrument, um die Konjunkturerholung wieder reinzubringen.

So viel Wirtschaftskraft steckt hinter der Messe

Und das belegt Rapp mit konkreten Zahlen: 28 Milliarden Euro seien es, die bundesweit durch das Messewesen generiert werden – was die Steuerkraft betreffe, habe damit eine Stadt wie VS umgerechnet pro Einwohner 300 Euro zusätzlich zur Verfügung. Das ergebe für VS ein Äquivalent von 1100 zusätzlichen Arbeitsplätzen – und folglich eine Wirtschaftskraft von 100 Millionen Euro.

Alle Sinne werden angesprochen

Während bei digitalen Messen, die in den beiden vergangenen Jahren coronabedingt an Bedeutung gewonnen haben, durch Bild und Ton nur zwei Menschensinne angesprochen würden, gehe eine Präsenzmesse, wie sie mit der Südwest-Messe wieder stattfinden kann, noch viel weiter. Hier gehe es durch Gestik, Haltung und Mimik sogar auch um die "Zwischentöne".

Patrick Rapp dankt der SMA Südwest Messe- und Ausstellungsgesellschaft, dass sie mit Messe mit einem "ganzheitlichen Blickwinkel" aufgestellt hat.

Messe ist ein Trendbarometer

Den Schritt, der mit "Zuversicht Richtung Zukunft" gegangen werden müsse, nimmt auch Oberbürgermeister Jürgen Roth mit auf. Jetzt dürfe endlich wieder Hände geschüttelt werden – davon sollten die Besucher in den nächsten Tagen reichlich Gebrauch machen. Trotz der Digitalisierung gehe nichts über die persönlichen Kontakte, die bei der Südwest-Messe wieder möglich seien – vor allem mit Blick auf den Strukturwandel in Industrie und im innerstädtischen Handel. Nun heiße es in Villingen-Schwenningen wieder "höher, schöner schneller, weiter", und SMA-Geschäftsführerin Stefany Goschmann schaffe es mit ihrem Team, wie ein Trendbarometer die Themen der Zeit aufzugreifen und sie mit Leben zu füllen.

Durch Inflation oder explodierende Energiekosten müsse die unbeschwerte Lebensweise aber neu sortiert werden. "Plötzlich ist nichts mehr, wie es ist, und es belastet uns alle", meint Roth. Doch diese hochaktuelle Diskussion werde durch die bewusste Themensetzung bei der Südwest-Messe aktiv in den Fokus genommen, lobt der Oberbürgermeister.

OB plaudert "aus dem Nähkästchen"

Mit dem Klima, so möchte Roth kurz "aus dem Nähkästchen plaudern", beschäftige sich die Kommune VS übrigens wenig überraschend auch. Man sei auf dem Weg, um das Ziel Klimaneutralität über allem zu erreichen. Das bedeutet konkret: 658 Gigawattstunden (eine Gigawattstunden sind eine Million Kilowattstunden) müssen im Bereich Strom sowie 460 Gigawattstunden für den Wärmebedarf aus erneuerbaren Quellen neu hinzukommen.

Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Zwei-Personen-Haushalt verbrauche zweieinhalbtausend Kilowattstunden Strom und 10 000 Kilowattstunden Gas. "Wir haben in VS noch viel zu tun, um das zu erreichen", weiß Roth, es sei eine "gigantische Herausforderung", die man irgendwie und in kleinen, aber effektiven Schritten hinbekommen werde. "Wir fangen hier auf der Messe damit an."

Ehrengäste probieren sich durch

Beim anschließenden Messerundgang erfahren die Ehrengäste aber nicht nur reichlich über erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit, sondern mitunter auch über kulinarische Schmankerl der Region – und dürfen fleißig probieren. Bei der Sonderschau "Schmeck den Süden. Baden-Württemberg" lässt sich Patrick Rapp zunächst von Show-Koch Eberhard Braun zwei verschiedene Sorten Bier-Kuchen erklären, serviert den übrigen Gästen dann prompt selber das Gebäck und steht wenig später sogar zusammen mit Braun hinter dem Koch- und Backfeld.

Info: Die Öffnungszeiten

Die Südwest-Messe ist bis 19. Juni täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

