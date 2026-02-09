61. Narrenspiel begeistert: „Hoorige“ bringen den Wilden Westen nach Ettenheim

Die Zunft lud am Wochenende zu ihrem Narrenspiel ein. Dabei nahmen sie bekannte Gesichter aufs Korn und begaben sich auf die Suche nach einem neuen Bürgermeister.
Wie gewohnt füllte sich am Wochenende die Stadthalle an gleich zwei langen Abenden zum mittlerweile 61. Narrenspiel der Ettenheimer „Hoorig“-Narrengesellschaft. Da ging es mit jeweils rund 300 feierfreudigen und oft einfallsreich kostümierten Gästen turbulent, farbenfroh und heiter zu – heuer unter dem Motto „Wild Wild West“ samt entsprechend stilgerechter Bühnenkulisse einer Western-Stadt.