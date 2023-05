Verbandsliga: SC Lahr - SC Hofstetten 6:1 (1:1). Nach vier Pflichtspielen ohne Sieg in Folge wurde der Ton zwischen Trainerteam und Mannschaft an der Dammenmühle zuletzt rauer. Die Spieler wurden beim SC Lahr in die Pflicht genommen – und gegen Hofstetten lieferten sie auch wieder ab. Denzlingen leistete sich zwar keinen Ausrutscher, weshalb der Abstand zum Relegationsplatz um den Aufstieg bei einem Punkt verbleibt. Aber dafür konnten die Lahrer die Verfolger aus Pfullendorf und Linx erst einmal ein wenig distanzieren.

Kalt zeigt sich beim Eckball willensstark

Auf der Dammenmühle waren gerade drei Minuten gespielt, da lag das Leder schon im Netz der Einheimischen. Leon Brosamer wurde mit einem langen Ball bedient und flankte in die Mitte, wo Giulio Tamburello das Leder zu Lukas Hauer verlängerte. Der brauchte nur noch zum 1:0 für den SC Hofstetten einzuschieben. Eine Standardsituation brachte dann den Ausgleich. Nach einem Eckball köpfte Jannis Kalt am langen Pfosten zum 1:1 in der 35. Minute ein. „Das war enorm wichtig und eine absolute Willensaktion“, lobt SCL-Coach Domenico Bologna. Mit dem Unentschieden ging es auch in die Pause.

Nach der Pause hatte Konstantin Fries seinen großen Auftritt. In der 54. Minute dribbelte er sich durch den Strafraum und erzielte mit einem strammen Schuss die erstmalige Führung des Tabellendritten. Fünf Minuten später profitierte er von einem Abspielfehler in der Hofstetter Defensive und in der 67. Minute zirkelte er einen Ball genau in den Winkel.

Der Sportclub aus dem Kinzigtal war geschlagen und verlor auch noch Jonas Kinast durch eine gelb-rote Karte in einer sehr hektischen Phase des Spiels. In den Schlussminuten sorgte Dennis Häußermann mit seinen zwei Treffern in der 87. und 89. Minute für den Endstand.

„In der ersten Halbzeit war unser Spiel noch nicht so flüssig“, analysiert Bologna. „Aber die zweite Hälfte war wirklich überzeugend.“

Beim ersten Gegentor sei eine „wirklich eklatante Fehlstellung“ in der Defensive vorausgegangen. „In der zweiten Hälfte sind wir dann auch durch die individuelle Klasse von Konstantin in die Spur gekommen. Einen Hattrick in so kurzer Zeit hat er bislang bei uns noch nicht geschafft“, so Bologna. „Es war sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, mit sechs Toren nach schwierigen Wochen. Aber der Sieg war auch eine Pflicht. Der Schaden aus den vergangenen Wochen ist weiterhin groß.“

Extralob vom Trainer auch für Häußermann

Der Lahrer Trainer will nun „nicht zu sehr auf Platz zwei schielen. Wir müssen einfach gucken, ob nach oben hin noch etwas geht.“ Ein Extralob vom Trainer bekam auch Häußermann, da er neben seinen zwei Toren auch noch zwei Treffer vorbereitete.

Für die Lahrer steht als kommende Aufgabe ein Derby an, in dem ein Dreier für das Team ebenfalls Pflicht ist. Am kommenden Wochenende steht die Auswärtsfahrt zum Kellerkind Kehler FV an.



SC Lahr: Leptig; Schätzle, Si. Zehnle, Sö. Zehnle (70. Lehmann), Monga (34. Kerelllaj), Fries (78. Schoner), Wirth, Häußermann, Spoth (70. Bojang), Kalt, Moog.

Tore: 0:1 Hauer (3.), 1:1 Kalt (35.), 2:1 Fries (54.), 3:1 Fries (59.) 4:1 Fries (67.), 5:1 Häußermann (87.) 6:1 Häußermann (89.).